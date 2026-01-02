Državljanin BiH među povrijeđenima u požaru u Švajcarskoj

Među povrijeđenima u požaru koji se dogodio u poznatom skijalištu Kran-Montana je i jedan državljanin BiH.

Ovo sau danas, 2. januara, saopštili predstavnici švajcarskih vlasti na pres konferenciji.

Vale Frederik Gisler, šef policije kantona, kazao je da se sudbina 150 ljudi pretvorila u horor.

Inače, utvrđen je identitet 113 od 119 povrijeđenih osoba. Među povrijeđenima najviše je državljana Švajcarske, njih 71, zatim slijede 11 italijanskih, četiri srpska, te po jedan državljanin BiH, Luksemburga, Belgije, Portugala i Poljske.

Potvrđeno je da je u požaru poginulo 40 osoba i da je oko 50 povrijeđenih prebačeno ili će uskoro biti prebačeno u evropske zemlje u specijalizovane centre za teške opekotine.