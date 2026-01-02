Logo
Large banner

Državljanin BiH među povrijeđenima u požaru u Švajcarskoj

02.01.2026

16:26

Komentari:

0
Држављанин БиХ међу повријеђенима у пожару у Швајцарској
Foto: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Među povrijeđenima u požaru koji se dogodio u poznatom skijalištu Kran-Montana je i jedan državljanin BiH.

Ovo sau danas, 2. januara, saopštili predstavnici švajcarskih vlasti na pres konferenciji.

Ле Констелејшн

Svijet

Četvoro Srba teško povrijeđeno u požaru u Švajcarskoj

Vale Frederik Gisler, šef policije kantona, kazao je da se sudbina 150 ljudi pretvorila u horor.

Inače, utvrđen je identitet 113 od 119 povrijeđenih osoba. Među povrijeđenima najviše je državljana Švajcarske, njih 71, zatim slijede 11 italijanskih, četiri srpska, te po jedan državljanin BiH, Luksemburga, Belgije, Portugala i Poljske.

Potvrđeno je da je u požaru poginulo 40 osoba i da je oko 50 povrijeđenih prebačeno ili će uskoro biti prebačeno u evropske zemlje u specijalizovane centre za teške opekotine.

Podijeli:

Tagovi:

Švajcarska

nesreća

požar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Црна Гора: Упозорење због обилне кише и олујног вјетра

Region

Crna Gora: Upozorenje zbog obilne kiše i olujnog vjetra

1 h

0
Нису успјели да га задрже: Човјек скочио са Панчевачког моста, брзо га извукли

Srbija

Nisu uspjeli da ga zadrže: Čovjek skočio sa Pančevačkog mosta, brzo ga izvukli

1 h

0
У украјинском нападу на кафић рањен и Србин, погинуло 28 особа

Svijet

U ukrajinskom napadu na kafić ranjen i Srbin, poginulo 28 osoba

1 h

0
У једној години се удала, родила бебу, па се развела: Ана била у ријалитију, сад промијенила живот потпуно

Scena

U jednoj godini se udala, rodila bebu, pa se razvela: Ana bila u rijalitiju, sad promijenila život potpuno

1 h

0

Više iz rubrike

Четворо Срба тешко повријеђено у пожару у Швајцарској

Svijet

Četvoro Srba teško povrijeđeno u požaru u Švajcarskoj

1 h

0
У украјинском нападу на кафић рањен и Србин, погинуло 28 особа

Svijet

U ukrajinskom napadu na kafić ranjen i Srbin, poginulo 28 osoba

1 h

0
Орбан: Безбједна и мирна Мађарска је кључ стабилне будућности

Svijet

Orban: Bezbjedna i mirna Mađarska je ključ stabilne budućnosti

2 h

0
Директор болнице: Лијечење повријеђених у тешкој несрећи би могло да траје мјесецима

Svijet

Direktor bolnice: Liječenje povrijeđenih u teškoj nesreći bi moglo da traje mjesecima

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

24

Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

17

13

Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

16

59

Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

16

59

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

16

50

Oglasila se predsjednica Meksika nakon jakog zemljotresa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner