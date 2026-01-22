Logo
Krvavi napad u Belgiji: Uletio u masu, pa redom ubadao nožem

22.01.2026

22:44

Крвави напад у Белгији: Улетио у масу, па редом убадао ножем

Šest osoba je povrijeđeno u masovnom napadu noževima u Antverpenu, a dvoje povrijeđenih se u bolnici bore za život.

Napad se dogodio tokom protesta u blizini prometnog trga Operaplein u četvrtak uveče.

Incident se odigrao tokom kurdske demonstracije na Trgu Opera, gdje su bile istaknute kurdske zastave.

Na protestu je bilo oko 50 učesnika, a policija je već bila prisutna kako bi nadgledala skup, koji je veći dio večeri protekao mirno.

Kako se demonstracija približavala kraju, oko 19.20 časova, situacija je iznenada eskalirala.

Prema navodima policije, tada je došlo do ubadanja nožem, nakon čega su policajci odmah intervenisali i pozvali ekipe hitne pomoći.

Policajci koji su već bili na trgu pružili su prvu pomoć povređenima pre dolaska ambulantnih vozila.

Policija je u međuvremenu uhapsila dvojicu osumnjičenih i pokrenula istragu.

Četvoro povrijeđenih pronađeno je na samom trgu, dok su peta i šesta žrtva pronađene u obližnjim ulicama.

Belgija

napad nožem

Protesti

