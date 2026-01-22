Krvavi napad u Belgiji: Uletio u masu, pa redom ubadao nožem

Šest osoba je povrijeđeno u masovnom napadu noževima u Antverpenu, a dvoje povrijeđenih se u bolnici bore za život.

Napad se dogodio tokom protesta u blizini prometnog trga Operaplein u četvrtak uveče.

Incident se odigrao tokom kurdske demonstracije na Trgu Opera, gdje su bile istaknute kurdske zastave.

Na protestu je bilo oko 50 učesnika, a policija je već bila prisutna kako bi nadgledala skup, koji je veći dio večeri protekao mirno.

BREAKING: At least six people stabbed close to a pro-Kurdish protest in Antwerp, Belgium; two suspects detained. pic.twitter.com/zeJvovPDp6 — World Source News (@Worldsource24) January 22, 2026

Kako se demonstracija približavala kraju, oko 19.20 časova, situacija je iznenada eskalirala.

Prema navodima policije, tada je došlo do ubadanja nožem, nakon čega su policajci odmah intervenisali i pozvali ekipe hitne pomoći.

Policajci koji su već bili na trgu pružili su prvu pomoć povređenima pre dolaska ambulantnih vozila.

Policija je u međuvremenu uhapsila dvojicu osumnjičenih i pokrenula istragu.

Četvoro povrijeđenih pronađeno je na samom trgu, dok su peta i šesta žrtva pronađene u obližnjim ulicama.