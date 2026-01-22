Fico hvali Trampa i napada EU: Kaja Kalas da podnese ostavku

Evropska unija (EU) ne smije da se ignoriše, ali Slovačka takođe ne smije da bude saučesnik u nesposobnom rukovođenju Unijom, izjavio je danas slovački premijer Robert Fico.

Prema Ficu, predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta organizovao je današnji sastanak lidera EU u Briselu kako bi umirio paniku u pojedinim državama članicama, prenosi TASR.

Slovački premijer je samit opisao kao "izuzetno skupu večeru" i istakao da ne očekuje donošenje bilo kakvih odluka, dodajući da nije poznato kada će sastanak tačno biti završen.

On je ponovio kritiku na račun rukovodstva EU, podsjećajući da je otvoreno protestovao protiv imenovanja bivše estonske premijerke Kaje Kalas na mjesto visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost šefa spoljne politike EU i da je nedavno tražio njenu smenu.

"Iz duboke krize u kojoj se EU nalazi možemo izaći samo sa novim rukovodstvom i novim idejama. Tri stvari nas diskredituju: zbog pretjeranih klimatskih ciljeva ne možemo da se takmičimo sa Kinom i Globalnim jugom, ne možemo da riješimo ilegalnu migraciju, gdje bi američki predsjednik Donald Tramp trebalo da nam bude primjer svojim nesalomivim stavom, i nemamo hrabrosti da iznesemo sopstvene stavove po ključnim spoljnopolitičkim pitanjima", ocenio je Fico.

On smatra da aktuelno rukovodstvo EU ne nudi rješenja ni za jedno od ovih pitanja i da ga stoga treba zamijeniti.