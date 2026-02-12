Igor Radojičić doživio saobraćajnu nezgodu

Izvor:
Mondo.ba
12.02.2026
21:15
Komentari:0
Igor Radojičić, predsjednik pokreta Nezavisnog pokreta "Svojim putem", je u srijedu naveče 11. februara, učestvovao u saobraćajnoj nezgodi na putu za Mostar.
Radojičić je ovu informaciju potvrdio za "Mondo" istakavši da ga je udario autobus, ali da, na sreću, nije bilo povrijeđenih.
"U redu sam, hvala na pitanju. Nezgoda se desila sinoć", kratko je izjavio Radojičić za pomenuti portal.
Društvo
Mladoj majci iz Banjaluke potrebna pomoć - pokrenuta akcija
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
21
38
21
33
21
27
21
24
21
17
Trenutno na programu