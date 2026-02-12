Igor Radojičić doživio saobraćajnu nezgodu

Igor Radojičić, predsjednik pokreta Nezavisnog pokreta "Svojim putem", je u srijedu naveče 11. februara, učestvovao u saobraćajnoj nezgodi na putu za Mostar.

Radojičić je ovu informaciju potvrdio za "Mondo" istakavši da ga je udario autobus, ali da, na sreću, nije bilo povrijeđenih.

"U redu sam, hvala na pitanju. Nezgoda se desila sinoć", kratko je izjavio Radojičić za pomenuti portal.