Logo
Large banner

Igor Radojičić doživio saobraćajnu nezgodu

Izvor:

Mondo.ba

12.02.2026

21:15

Komentari:

0
Игор Радојичић доживио саобраћајну незгоду
Foto: ATV

Igor Radojičić, predsjednik pokreta Nezavisnog pokreta "Svojim putem", je u srijedu naveče 11. februara, učestvovao u saobraćajnoj nezgodi na putu za Mostar.

Radojičić je ovu informaciju potvrdio za "Mondo" istakavši da ga je udario autobus, ali da, na sreću, nije bilo povrijeđenih.

"U redu sam, hvala na pitanju. Nezgoda se desila sinoć", kratko je izjavio Radojičić za pomenuti portal.

Сања Велимир

Društvo

Mladoj majci iz Banjaluke potrebna pomoć - pokrenuta akcija

Podijeli:

Tagovi :

Igor Radojičić

Saobraćajna nezgoda

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

''Грађанима прво рећи да неће бити рата, рјешења тражити дијалогом''

Republika Srpska

''Građanima prvo reći da neće biti rata, rješenja tražiti dijalogom''

2 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Sjednica Vlade Srpske: O sanaciji puta Dobro Polje- Miljevina i spoljnotrgovinskoj razmjeni

2 h

0
Датуми које Република Српска не смије заборавити

Republika Srpska

Datumi koje Republika Srpska ne smije zaboraviti

2 h

0
Радник пао са зграде

Republika Srpska

Koliko će još radnika stradati: Revizija uputila nužne sistemske promjene

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

38

Malo vjerovatno da će preživjeti noć: Bolne riječi majke male Maje

21

33

Izbjegnite ove greške ako se farbate kod kuće

21

27

Heroji: Mladi policajci iz Prnjavora spasili život sugrađaninu

21

24

Tramp: Plan obnove Gaze vrijedan više milijardi dolara

21

17

Recept za savršen stomak: Čudotvorni napitak za varenje i detoksikaciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner