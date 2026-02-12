Koliko će još radnika stradati: Revizija uputila nužne sistemske promjene

Poginuo radnik u Banjaluci. Radnik na gradilištu izgubio život. Sve češći su naslovi. Ali ovakve vijesti traju kratko.

Jedan naslov, par rečenica, par dana priče i onda tišina. Odgovornost često ostane nejasna ili se prebaci na samog radnika.

Potrebno je više kontrole u praksi, a manje papirologije.

"Previše se bavimo papirima, manje se bavimo realnim stanjem. Zajedno sa Ministarstvom rada se radi analiza trenutnog stanja i radiće se nova strategija i sigurno će se raditi nova podzakonska rješenja koja će poboljšati stanje. Evidentno je da u nekim oblastima kao što je građevina imamo veoma loše stanje kao što je provođenje mjera i kontrola. Zato i imamo najveći broj poginulih.", rekao je Saša Trivić, potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

"Mi apelujemo na poslodavce da shvate da je investiranje u zaštitu na radu dobro za posao i da je u tom segmentu učine sve što je u njihovoj moći da podignu nivo bezbijednosti i zdravlja na radu", kaže Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Prvi smrtni slučaj na radu u ovoj godini, ali nažalost, sigurno neće biti posljednji, kažu iz Sindikata. Traže i da se zaštita na radu konačno shvati ozbiljno. Da se pojačaju inspekcije, poveća broj inspektora i da kazne za poslodavce koji ne poštuju propise budu stroge i stvarne, a ne simbolične.

"Činjenica je da ako radim ima svu zaštitnu opremu i padne s objekta koji nije zaštićen njemu ta zaštitna oprema ništa ne znači. Ali isto tako je činjenica da naši radnici ne koriste opremu, onu koju poslodavac obezbijedi. Oni jedu obučeni, ali iz kog razloga ne koriste opremu, to samo oni znaju", ističe Dragana Brabičić, predsjednik Sindikata građevinarstva Republike Srpske.

"Mi trenutno radimo na donošenju nove strategije zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu u Srpskoj. Radimo na donošenju Centralnog registra povrede na radu koji bi u mnogome pomogao da ne do ovolikog broja povreda na radu, na žalost i sa smrtnim ishodom", poručuje Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Zaštitom radnika bavila se i Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske. Ministarstvo je dobilo preporuku da izradi novu Strategiju zaštite na radu i akcioni plan za njenu realizaciju. Preporučeno će biti i ispunjeno tokom, godine, kaže resorni ministar.

"Pored svega ostalog bio sam i sa Savezom Sindikata, vodili smo konstruktivne razgovore. Jedna od tema bila je upravo i strategija o kojoj vi govorite i sigurno će se u narednom periodu to nastaviti. Da to u toku ove godine apsolviramo", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Pored izrade strategije, resorno Ministarstvo dobilo je preporuku i da analizira postojeći pravni okvir zaštite na radu i primjenom inovativnog i integralnog pristupa reguliše organizovanje evidencija i izvještavanja kod poslodavaca. Poslodavci bi, s druge strane trebali da implementiraju interna akta.

Provode mjere i aktivnosti zaštite na radu i uspostave odgovarajuće evidencije i način izvještavanja. Blagovremeno prijavljuju povrede i oboljenja na radu. Jer, 12 smrtno stradalih radnika u prošloj godini i više je nego alarmantan podatak.