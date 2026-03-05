Vlada Republike Srpske imenovala Nedu Blagojević za pomoćnika ministra pravde

Vlada Republike Srpske imenovala je Nedu Blagojević iz Banje Luke za pomoćnika ministra pravde u Resoru za pravosuđe, saznaje ATV.

Blagojevićeva je završila Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, a položila je pravosudni i notarski ispit. U Ministarstvu pravde Republike Srpske zaposlena je od 2016. godine, gdje trenutno obavlja poslove načelnika odjeljenja u Resoru za pravosuđe.

Prije toga osam godina radila je u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, a četiri godine u Osnovnom sudu u Banjoj Luci. Sa više od 15 godina iskustva u pravosuđu i državnoj upravi, Blagojevićeva važi za iskusnog stručnjaka u oblasti pravosuđa.

Neda Blagojević ujedno je i nestranačka ličnost, što je u skladu sa pristupom ministra pravde Republike Srpske Gorana Selaka, koji od dolaska na funkciju insistira na angažovanju stručnih i profesionalnih kadrova, bez obzira na stranačku pripadnost.

Republika Srpska Minić: Srpska ima najveći broj projekata u oblasti putne infrastrukture

Odmah po stupanju na dužnost ministra pravde, Selak je za svog savjetnika imenovao nestranačku ličnost, bivšeg predsjednika Ustavnog suda BiH i aktuelnog člana Venecijanske komisije Zlatka Kneževića, koji je ranije obavljao i dužnost člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

Takođe, ranije je za šefa kabineta ministra imenovan diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom Aleksandar Milošević, koji takođe dolazi kao nestranačka ličnost.

Republika Srpska Stevanović: Savjet ministara da reaguje

Ovakvim pristupom ministar Selak nastoji da u Ministarstvu pravde okupi stručne i profesionalne kadrove, sa ciljem da se dodatno unaprijedi rad institucije i ojača efikasnost pravosudnog sistema Republike Srpske u interesu građana.