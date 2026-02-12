Minić poslao poruku pripadnicima SAJ-a

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić od srca je čestitao pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) MUP-a Srpske na zapaženom nastupu i dostojnom predstavljanju Republike na takmičenju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Momci su samo potvrdili kakvu policiju imamo i da su sva ulaganja u ovaj sektor opravdana", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Pripadnici SAJ-a MUP-a Republike Srpske zauzeli su 53. mjesto u ukupnom plasmanu na prestižnom međunarodnom takmičenju u Dubaiju, potvrdivši visok nivo obučenosti, spremnosti i profesionalizma, saopšteno je iz MUP-a Srpske.