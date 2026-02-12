Logo
Selak se oglasio o izlasku dvostrukog ubice Gorana Kotarana na slobodu

Izvor:

SRNA

12.02.2026

17:04

Komentari:

4
Foto: ATV

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak rekao je da su nadležne institucije Srpske i BiH obaviještene da krajem februara iz zatvora izlazi Goran Kotaran iz Kozarske Dubice nakon odsluženih 20 godina za ubistva.

"Razgovarali smo i sa predstavnicima Kazneno-popravnog zavoda Banjaluka, Centra za socijalni rad, policijama u Prijedoru, Kozarskoj Dubici, Banjaluci", rekao je Selak novinarima u Banjaluci.

Горан Котаран

Hronika

Opasni ubica Goran Kotaran izlazi iz zatvora nakon 20 godina!

On je dodao da je pristup svakom osuđenom licu individualan i da se u ovakvim slučajevima ostvaruje saradnja brojnih institucija - pravosuđa, policije i drugih.

Selak je napomenuo da je Kotaran odslužio punu zatvorsku kaznu bez skraćenja.

Kotaran je osuđen na 20 godina za ubistva Predraga Vrbana (31) 2005. godine i Seada Kanurića (49) 2006. godine.

Obojica su zadavljeni, a njihova tijela su pronađena zakopana u kokošinjcu, odnosno šumi u blizini Kotaranovog imanja u Kozarskoj Dubici.

Istom presudom, Kotaran je oslobođen optužbe za ubistvo Aleksandra Aćimovića (22).

sakal

Banja Luka

Banjalučaninu šakali poklali ovce i kokoške - VIDEO

Na izdržavanje kazne upućen je u Kazneno-poravni zavod Foča 31. januara 2008. godine, a od 15. novembra 2024. godine se nalazi u Kazneno-popravnom zavodu Banjaluka.

Kotaranu se i u Švedskoj sudilo za dva ubistva, ali su ga vještaci proglasili neuračunljivim i 2003. godine je deportovan u BiH.

