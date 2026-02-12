Selak se oglasio o izlasku dvostrukog ubice Gorana Kotarana na slobodu

Izvor:
SRNA
12.02.2026
17:04
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak rekao je da su nadležne institucije Srpske i BiH obaviještene da krajem februara iz zatvora izlazi Goran Kotaran iz Kozarske Dubice nakon odsluženih 20 godina za ubistva.
"Razgovarali smo i sa predstavnicima Kazneno-popravnog zavoda Banjaluka, Centra za socijalni rad, policijama u Prijedoru, Kozarskoj Dubici, Banjaluci", rekao je Selak novinarima u Banjaluci.
On je dodao da je pristup svakom osuđenom licu individualan i da se u ovakvim slučajevima ostvaruje saradnja brojnih institucija - pravosuđa, policije i drugih.
Selak je napomenuo da je Kotaran odslužio punu zatvorsku kaznu bez skraćenja.
Kotaran je osuđen na 20 godina za ubistva Predraga Vrbana (31) 2005. godine i Seada Kanurića (49) 2006. godine.
Obojica su zadavljeni, a njihova tijela su pronađena zakopana u kokošinjcu, odnosno šumi u blizini Kotaranovog imanja u Kozarskoj Dubici.
Istom presudom, Kotaran je oslobođen optužbe za ubistvo Aleksandra Aćimovića (22).
Na izdržavanje kazne upućen je u Kazneno-poravni zavod Foča 31. januara 2008. godine, a od 15. novembra 2024. godine se nalazi u Kazneno-popravnom zavodu Banjaluka.
Kotaranu se i u Švedskoj sudilo za dva ubistva, ali su ga vještaci proglasili neuračunljivim i 2003. godine je deportovan u BiH.
