Kovačević: Pobjeda Karana - dokaz da su građani spremni da brane Srpsku

SRNA

12.02.2026

19:17

Ковачевић: Побједа Карана - доказ да су грађани спремни да бране Српску
Pobjeda kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniše Karana na prijevremenim izborima, sa osvojenih više od 70 odsto glasova, jasno pokazuje da su građani Srpske prepoznali da se radilo o napadu na Republiku, izjavio je portparol ove političke partije Radovan Kovačević.

Kovačević je rekao da je postojala volja Sarajeva i opozicije iz Republike Srpske da budu dio sarajevske zavjere protiv Republike Srpske, da se poništava volja njenog naroda.

"Mislim da je jako bitno da su građani Republike Srpske i te kako prepoznali o čemu se ovdje radilo i da se to sada na ovim ponovljenim prijevremenim izborima jasno i pokazalo", izjavio je Kovačević.

On je za televiziju "Njuzmaks Balkans" rekao da je Karan od 136 biračkih mjesta, na kojima su bili ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Srpske, pobijedio na 134, da su ponovljeni u 17 lokalnih zajednica, a kandidat SNSD-a pobjedio u 16, te da je okrenut rezultat u Prijedoru i sve je to razlog za zadovoljstvo.

"Imamo razlog za zadovoljstvo jer smo uspjeli da dođemo do toga da građani Republike Srpske razumiju o čemu mi govorimo, da su građani spremni da brane Srpsku, da brane pravo i pravo srpskog naroda da bude narod koji donosi političke odluke", istakao je Kovačević.

Radovan Kovačević

Siniša Karan

