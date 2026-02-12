Završeno: Povukla se američka vojska

Američka vojska saopštila je da je završila povlačenje iz strateške baze u Siriji, predajući je sirijskim snagama, kao i da je riječ o bazi Al-Tanf koja se nalazi na tromeđi Sirije, Jordana i Iraka.

Baza je osnovana tokom građanskog rata u Siriji 2014. godine, a Sjedinjene Američke Države u početku su se oslanjale na tu bazu kao centar za operacije koalicije predvođene koju su predvodile protiv militanata Islamske države koji su nekada kontrolisali ogroman dio teritorije u Iraku i Siriji prije nego što su poraženi 2019. godine.

Baza je postala ključno uporište u borbi protiv iranskog uticaja zbog svog strateškog položaja duž puteva koji povezuju Damask sa Teheranom, prenio je "Rojters".

Sirija se pridružila koaliciji koja se bori protiv ostataka Islamske države prošlog novembra kada je privremeni sirijski predsjednik Ahmed al Šara, bivši komandant Al Kaide, posjetio Bijelu kuću radi razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.