Arheolog uvjeren da je pronašao grobnicu legendarnog vladara

U sjeverozapadnoj Engleskoj, tačnije tradicionalnoj grofoviji Kambrija, arheolog Stiv Dikinson je pronašao neobičnu humku, koja bi mogla da predstavlja posljednje počivalište legendarnog vikinškog vladara.

On vjeruje da se ispod uzvišenja krije brod-grobnica, koje su tokom ranog srednjeg vijeka simbolizovale moć i ugled pokojnika.

Lokacija ostaje tajna

Tačna lokacija, nazvana “Kraljeva humka”, i dalje se drži u tajnosti dok se istraživanja nastavljaju.

Prema riječima Dikinsona, proučavanjem srednjovekovnih dokumenata i analizom okolnog terena otkriveno je niz manjih humki i artefakata koji bi mogli da budu povezani s vikinškom ritualnom sahranom.

On vjeruje da je na pomenutoj lokaciji sahranjen Ivar Beskosni, legendarni vođa i komandant koji je pokorio prostore današnje Engleske.

Nađeni tragovi stubova

Dikinson i njegov tim pronašli su predmete koji ukazuju na prisustvo vikinškog broda - eksere i olovne tegove, prenosi Njujork post.

Pored toga, identifikovani su tragovi stubova koji pripadaju velikoj strukturi, vjerovatno palati dimenzija 64x13 metara, što dodatno ukazuje na prisustvo važnog vođe ili plemića iz vikingškog doba.

Iako su brodovi-grobnice u Skandinaviji poznati odranije, nijedan do sada nije sa sigurnošću povezan s pomenutim vikinškim vladarom.

Svijet Crnogorski pomorci sa brodova iz Ormuskog moreuza traže pomoć

Dikinson planira da ovog leta sprovede dodatna istraživanja. Želi da upotrebi radar, kako bi skenirao zemljani nasip, u potrazi za neobičnim tragovima.

On ističe da trenutno ne planira ekskavaciju zbog složenosti logistike, finansijskih troškova i razloga očuvanja i privatnosti.

Treba napomenuti da se u istorijskim zapisima navodi da je 1686. godine radnik po imenu Tomas Voker otkrio skandinavsku grobnicu u Reptonu, u grofoviji Darbišir.

Otkriveno puno skeleta

Grobnica je sadržala veliki broj skeleta - oko 250, uključujući ratnike i žene, što govori da je sahranjena osoba bila izuzetno visokog društvenog statusa.

Mnogi istoričari i lokalne legende ukazuju da je tu sahranjen Ivar Beskosni, ali sve ostaje u domenu spekulacija.

Jednostavno, tada nije bilo mogućnosti da se pronađu artefakti ili dokazi koji bi definitivno potvrdili identitet pokojnika, prenosi Telegraf.