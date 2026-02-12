Skandal u EU: Komisija na meti policije

U pitanju je istraga mogućim nepravilnostima prilikom prodaje nekretnina u vlasništvu Evropske unije, potvrđeno je iz više izvora upoznatih sa slučajem.

Akcija je izvedena u jutarnjim časovima, a obuhvatila je više objekata Komisije, uključujući i odjeljenje zaduženo za budžet, prenosi "Fajnenšel tajms" (FT).

Istraga se odnosi na prodaju nekretnina Evropske unije koja je sprovedena tokom prethodnog mandata Evropske komisije, u vrijeme kada je za budžet bio zadužen Johanes Han.

Prema navodima izvora, predmet provjere je transakcija iz 2024. godine, kada su 23 zgrade prodate belgijskom državnom investicionom fondu SFPIM za ukupno 900 miliona evra.

Postupak vodi Evropsko javno tužilaštvo (EPPO), nadležno za krivična djela koja štete finansijskim interesima Evropske unije.

Portparolka organizacije Tine Holvet potvrdila je da su u toku aktivnosti prikupljanja dokaza, ali je naglasila da ne može da saopšti dodatne informacije kako se ne bi ugrozio tok istrage.

Belgijska federalna policija i OLAF, evropska kancelarija za borbu protiv prevara, odbili su da komentarišu slučaj.

Ni belgijski fond SFPIM nije odgovorio na upite medija, dok se istraga nastavlja bez zvaničnih optužbi ili zaključaka.

Johanes Han je do 2024. godine bio zadužen za upravljanje budžetom Evropske unije, a nakon isteka mandata imenovan je za specijalnog izaslanika EU za Kipar.

Prethodno je obavljao funkciju evropskog komesara za proširenje, od novembra 2014. do novembra 2019. godine.