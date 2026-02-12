Logo
Izbjegnite ove greške ako se farbate kod kuće

12.02.2026

Фарба за косу
Foto: cottonbro studio/Pexels

Iako ništa ne može da zamijeni odlazak u frizerski salon i predavanje kose u ruke profesionalca, farbanje kod kuće je vrlo popularno i zapravo može da da fenomenalne rezultate. Naravno, samo ako to radite pravilno!

Farbanje kose kod kuće je praktičnije i jeftinije, ali da biste zaista postigli boju koju želite, vrlo je važno da poštujete ključna pravila i pažljivo pratite uputstvo s kutije.

Međutim, čak i kad se sve ostalo uradi prema instrukcijama, često pravimo istu grešku, zbog koje se boja ne primi kako smo željeli ili bude neujednačena. U pitanju je, naravno, žurba i neravnomjerno nanošenje farbe za kosu.

Strpljenje i ravnomerno farbanje su najvažniji

Kada se farbamo sami, često nesvjesno preskačemo neke pramenove, na neke nanosimo previše proizvoda, a druge jedva dotaknemo, odvajamo previše kose odjednom u žurbi... Zato se često desi da boja najbolja bude pri korijenu, gdje smo je naneli na početku, a potom blijedi niz dlaku.

Problem uglavnom nastaje jer kosu ne vidimo iz svih uglova. Zadnji dio glave i donji slojevi nerijetko ostaju loše prekriveni, bez obzira na to koliko se trudili.

Upravo zato frizeri uvijek insistiraju da farbanje bude timski posao: druga osoba može ravnomjerno da rasporedi boju, razdvoji pramenove i kontroliše količinu proizvoda, jer vidi cijelu glavu i ima bolju kontrolu nad četkicom iz svih uglova.

Kako ne pogrešiti prilikom farbanja kod kuće?

Dakle, ako se ipak farbate kod kuće, ključ uspjeha su strpljenje i ravnomjerno nanošenje. Podijelite kosu na dijelove, pričvrstite šnalama ako je to potrebno, nanosite istu količinu boje na svaki pramen i ne preskačite nijedan dio. Razmišljajte ekonomično, tako ne potrošite prebrzo mnogo farbe za kosu, tako da vam za ostatak kose ostane vrlo mala količina.

Idealno je da zamolite nekoga da vam pomogne, a razlika u rezultatu biće više nego primjetna.

