Idealna frizura prema obliku lica: Otkrijte šta je najbolji izbor za vas

Izvor:

Magazin novosti

09.02.2026

18:04

Komentari:

0
Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас
Foto: Pixabay

Uzimajući u obzir oblik lica, strukturu kostiju i druge karakteristike, može se napraviti razlika načina oblikovanja kose koja će vam stajati kao salivena i onih frizrua koje neće odgovarati vašem obliku lica.

Frizure prema obliku lica

Najbolje frizure za okrugla lica

Okrugle oblike lica karakterišu meke ivice naspram oštrih uglova, pa stilisti preporučuju frizure koje dodaju strukturu i ugaonost.

Vama će najbolje stajati: dugi slojevi kose, šiške sa strane, šag, asimetrični bobovi.

чамац-07092025

Svijet

U prevrtanju čamca spašene samo dvije osobe: Među poginulima ima i djece

Najbolje frizure za dijamantska lica

Dijamantski oblici lica su mnogo ugaoniji, često ih karakterišu usko čelo, istaknute jagodice i sužene vilice. Oni sa ovim oblikom lica su prirodno upečatljivi, a odabir frizure je sve u stvaranju ravnoteže sa mekoćom.

- Za dijamantske oblike, duži slojevi kose uokvireni licem su odlični - objašnjava Kimberli Gueldner, stilista slavnih ličnosti za Real Simple.

Kada birate frizuru za dijamantski oblik lica, cilj je da uravnotežite uglove i istaknete svoje prelijepe jagodice.

Илон Маск

Svijet

Mask nudi odbranu svima koji razobliče Epstina

Najbolje frizure za kvadratna lica

Za četvrtasta lica koja su ugaona, meka frizura može pružiti lijepu ravnotežu. Da bi se to postiglo možete da se okrenete "zavjesa šiškama".

- Italijanski bob je još jedan odličan izbor, jer nudi mekoću i pokretljivost, dok slojevi obezbjeđuju laskav protok.

Najbolje frizure za ovalna lica

Ovalna lica mogu izvući skoro svaki stil zahvaljujući svojim uravnoteženim proporcijama.

- Od piksi krojeva do boba ili dugačke kose, ovaj oblik lica je nevjerovatno svestran.

Najbolje frizure za srcolika lica

Lice u obliku srca ima šire čelo i jagodice koje se sužavaju do uske, šiljate brade.

Горица Додик

Republika Srpska

Gorica Dodik: Džaba pomoć Šmita, narod poručio da se ovdje Srbin pita

- Za lica u obliku srca, kraći slojevi uokvireni licem, kao što su zavjese ili duže uvučene šiške, su još jedna opcija koja dobro funkcioniše - kaže Gueldner.

Najbolje frizure za lica srca uključuju: zavjesa šiške, slojeviti piksi, šag do ramena ili dugačka kosa.

- Kada birate frizuru za lice u obliku srca, uzmite u obzir stilove koji dodaju volumen blizu linije vilice, kao što su bob do brade ili slojeviti lobovi. Takođe, šiške - posebno zavese ili sa strane - pomažu u stvaranju mekoće dok ističu vaše oči.

frizura

šiške

moda

Komentari (0)
