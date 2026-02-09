Idealna frizura prema obliku lica: Otkrijte šta je najbolji izbor za vas

Izvor:
Uzimajući u obzir oblik lica, strukturu kostiju i druge karakteristike, može se napraviti razlika načina oblikovanja kose koja će vam stajati kao salivena i onih frizrua koje neće odgovarati vašem obliku lica.
Okrugle oblike lica karakterišu meke ivice naspram oštrih uglova, pa stilisti preporučuju frizure koje dodaju strukturu i ugaonost.
Vama će najbolje stajati: dugi slojevi kose, šiške sa strane, šag, asimetrični bobovi.
Dijamantski oblici lica su mnogo ugaoniji, često ih karakterišu usko čelo, istaknute jagodice i sužene vilice. Oni sa ovim oblikom lica su prirodno upečatljivi, a odabir frizure je sve u stvaranju ravnoteže sa mekoćom.
- Za dijamantske oblike, duži slojevi kose uokvireni licem su odlični - objašnjava Kimberli Gueldner, stilista slavnih ličnosti za Real Simple.
Kada birate frizuru za dijamantski oblik lica, cilj je da uravnotežite uglove i istaknete svoje prelijepe jagodice.
Za četvrtasta lica koja su ugaona, meka frizura može pružiti lijepu ravnotežu. Da bi se to postiglo možete da se okrenete "zavjesa šiškama".
- Italijanski bob je još jedan odličan izbor, jer nudi mekoću i pokretljivost, dok slojevi obezbjeđuju laskav protok.
Ovalna lica mogu izvući skoro svaki stil zahvaljujući svojim uravnoteženim proporcijama.
- Od piksi krojeva do boba ili dugačke kose, ovaj oblik lica je nevjerovatno svestran.
Lice u obliku srca ima šire čelo i jagodice koje se sužavaju do uske, šiljate brade.
- Za lica u obliku srca, kraći slojevi uokvireni licem, kao što su zavjese ili duže uvučene šiške, su još jedna opcija koja dobro funkcioniše - kaže Gueldner.
Najbolje frizure za lica srca uključuju: zavjesa šiške, slojeviti piksi, šag do ramena ili dugačka kosa.
- Kada birate frizuru za lice u obliku srca, uzmite u obzir stilove koji dodaju volumen blizu linije vilice, kao što su bob do brade ili slojeviti lobovi. Takođe, šiške - posebno zavese ili sa strane - pomažu u stvaranju mekoće dok ističu vaše oči.
