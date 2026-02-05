Logo
Large banner

Zlatna pravila zbog kojih će vam parfem mirisati cijeli dan

Izvor:

B92

05.02.2026

09:50

Komentari:

0
Златна правила због којих ће вам парфем мирисати цијели дан
Foto: Pixabay

Nema veće frustracije nego kada omiljeni parfem ispari s kože već nakon nekoliko sati. Srećom, uz nekoliko jednostavnih trikova možete znatno produžiti njegovu postojanost i uživati u mirisu tokom cijelog dana.

Miris nije samo dodatak, već produžetak karaktera – ostavlja trag, budi emocije i pojačava utisak koji ostavljate. Dugotrajnost parfema ne zavisi od količine koju nanesete, već od pravilne pripreme kože i načina nanošenja.

ФК Партизан

Fudbal

Partizan smjenjuje trenera: Četiri imena u igri za nasljednika?

Hidratacija je ključ

Stručnjaci ističu da je hidratacija osnova. Suva koža brzo „upija“ mirisne molekule, pa se čini kao da parfem nestaje. S druge strane, nahranjena i hidratizirana koža bolje zadržava miris i omogućava mu da se postepeno razvija.

Najbolje vrijeme za nanošenje parfema je odmah nakon tuširanja, dok je koža još topla i blago vlažna.

Trik s vazelinom

Da biste dodatno „zaključali“ miris, prije prskanja parfema nanesite tanak sloj neutralnog balzama ili vazelina na pulsne tačke. Tako se stvara zaštitna barijera koja usporava isparavanje.

градјани

Gradovi i opštine

Građanima upućena dva upozorenja: Oprez neophodan

Gdje nanositi parfem

Pulsne tačke (zglobovi, vrat, iza ušiju) idealne su jer toplina tijela pomaže širenju mirisa. Još bolje rezultate daju manje očigledna mjesta: unutrašnja strana laktova, iza koljena i gležnjevi. Pošto se miris „penje“ prema gore, nanošenje na niže dijelove tijela može produžiti njegov trag.

Kosa takođe dobro zadržava miris, ali parfem ne treba direktno prskati zbog alkohola. Bolje je lagano poprskati četku za kosu i potom proći kroz pramenove.

Ne trljajte zglobove

Jedna od najgorih navika je trljanje zglobova nakon nanošenja parfema. Trenje razbija gornje note i mijenja kompoziciju mirisa, skraćujući mu trajanje. Parfem treba pustiti da se prirodno osuši.

ključevi

Ekonomija

Kredit na 30 godina ili plaćanje kirije do penzije? Na šta se mladi sve češće odlučuju

Slojevito nanošenje i izbor koncentracije

„Lajering“ (slojevito nanošenje) – korištenje gela za tuširanje i losiona iz iste mirisne linije – stvara bazu koja duže traje. Ako nemate iste proizvode, poslužiće i losion bez mirisa.

Takođe, važno je znati razliku između EDT i EDP: Eau de Toilette obično traje 3 do 5 sati, dok Eau de Parfum može trajati i do 8 sati. Mirisi s baznim notama drveta, mošusa, jantara ili vanile prirodno su postojaniji od laganih citrusnih i cvjetnih.

Pravilno čuvanje parfema

Parfemima najviše štete svjetlost, toplota i vlaga, pa kupatilo nije dobro mjesto za čuvanje. Najbolje ih je držati u originalnoj kutiji, na tamnom i hladnom mjestu, kako bi zadržali kvalitet.

Podijeli:

Tagovi:

parfem

miris

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ауто након саобраћајне несреће

Društvo

Ovim danima se najčešće dešavaju saobraćajne nezgode u Srpskoj

4 h

0
Дају кућу бесплатно и још 18.000 евра да се преселите код њих

Svijet

Daju kuću besplatno i još 18.000 evra da se preselite kod njih

4 h

0
Хит одговор Јокића: Дијета? Не!

Košarka

Hit odgovor Jokića: Dijeta? Ne!

4 h

0
Невен и Матеј (13) из Бањалуке освајају Килиманџаро: Подвиг за Сергеја

Društvo

Neven i Matej (13) iz Banjaluke osvajaju Kilimandžaro: Podvig za Sergeja

4 h

0

Više iz rubrike

Ружеви за усне постају прошлост: Ево шта ће их замијенити

Stil

Ruževi za usne postaju prošlost: Evo šta će ih zamijeniti

23 h

0
Женске торбе

Stil

Torbe sa poznatim printom vratile su se u modu i popularnije su nego ikad

3 d

0
Мушкарац са гел лаком на ноктима

Stil

Muškarac stavio vještačke nokte, pa se pokajao

1 sedm

0
Црвени руж је довољан да изгледате дотјерано

Stil

Crveni ruž je dovoljan da izgledate dotjerano

1 sedm

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

27

Ko je osjećajniji tokom intimnog odnosa - muškarci ili žene?

14

21

Zakazano novo suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma

14

18

Minić: Sve ukazuje da će Karan ponovo pobijediti

14

15

Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

14

13

Očekuje se rekordna proizvodnja kafe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner