Crveni ruž je dovoljan da izgledate dotjerano

26.01.2026

20:18

Црвени руж је довољан да изгледате дотјерано
Foto: Pixabay

Svi želimo izgledati dotjerano svakog dana, čak i kada nemamo mnogo vremena. U takvim situacijama ključnu ulogu može imati šminka, ali ponekad je dovoljan samo jedan proizvod.

Na društvenim mrežama ponovo se govori o jednostavnom triku ljepote koji već godinama koriste stjuardese, modeli i šminkeri. Riječ je o takozvanoj "teoriji crvenog ruža", za koju mnogi tvrde da čini da lice izgleda svježije i ujednačenije – čak i bez ostale šminke.

- Ako na licu ne nosite ništa osim crvenog ruža, koža će automatski djelovati ljepše jer se pažnja preusmjerava na usne - objašnjava Aleksis Andrulakis.

Dodaje kako je u praksi primijetila veliku razliku kada osobe zamijene neutralni sjaj za usne jarkom crvenom nijansom.

- Crvena boja jednostavno obasja lice i daje mu živost - kaže ona.

Iza ove teorije krije se i logično objašnjenje. Crvena je vizuelno najstimulativnija boja u spektru, što znači da prirodno privlači pogled. Kada nosite crveni ruž, mozak se fokusira na usne, dok sitne nesavršenosti poput mrlja ili neujednačenog tena ostaju u drugom planu.

U svijetu kozmetike, crveni ruž odavno simbolizuje samopouzdanje, hrabrost i stav. Zato, ako vam treba brzi trik za bolji izgled i dodatnu dozu samopouzdanja, odgovor je jednostavan.

