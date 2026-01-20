Logo
Nova tehnika šminkanja za efekat punih usana

Stil Kurir

20.01.2026

12:14

Foto: Pixabay

Kada je šminka u pitanju, akcenat je ove godine na usnama. Mejkap stručnjaci kažu da je ovo savršen spoj elegancije i ležernosti, a osim toga djeluje veoma šik.

Sa ovom tehnikom šminkanja dobićete efekat punijih usana. Ona ne zahtjeva preciznost, karmin se u ovom slučaju nanosi jagodicama, tehnikom tapkanja.

Društvo

Skuplje dobrovoljno penzijsko osiguranje

Eksperti za ljepotu kažu da je aktuelni trend vezan za usne prvo primjećen na pariskim ulicama. Prema novom "zakoniku", savršeno definisane konture i oštre ivice koje iscrtavamo olovkama su – stvar prošlosti. Sada su linije mekše, gotovo i da ne postoje. Kao da ste zaboravili da popravite karmin.

Polako, ali sigurno ovakav načim šminkanja usana postaje apsolutni hit. Na vama je samo da izaberete omiljenu nijansu. Kada je boja u pitanju, ove godine možete kako god želite. Sve nijanse dolaze u obzir, ali eksperti naglašavaju da ova tehnika najbolje izgleda ukoliko izaberete neku crvenkastu notu.

