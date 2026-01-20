Nova tehnika šminkanja za efekat punih usana

Kada je šminka u pitanju, akcenat je ove godine na usnama. Mejkap stručnjaci kažu da je ovo savršen spoj elegancije i ležernosti, a osim toga djeluje veoma šik.

Sa ovom tehnikom šminkanja dobićete efekat punijih usana. Ona ne zahtjeva preciznost, karmin se u ovom slučaju nanosi jagodicama, tehnikom tapkanja.

Eksperti za ljepotu kažu da je aktuelni trend vezan za usne prvo primjećen na pariskim ulicama. Prema novom "zakoniku", savršeno definisane konture i oštre ivice koje iscrtavamo olovkama su – stvar prošlosti. Sada su linije mekše, gotovo i da ne postoje. Kao da ste zaboravili da popravite karmin.

Polako, ali sigurno ovakav načim šminkanja usana postaje apsolutni hit. Na vama je samo da izaberete omiljenu nijansu. Kada je boja u pitanju, ove godine možete kako god želite. Sve nijanse dolaze u obzir, ali eksperti naglašavaju da ova tehnika najbolje izgleda ukoliko izaberete neku crvenkastu notu.