Peskov: Prerano je govoriti

Rusija još ne zna sve detalje inicijative Odbora za mir za Gazu i nada se da će dobiti odgovore na pitanja u kontaktu sa Amerikancima, izjavio je danas Dmitrij Peskov, portparol predsjednika Rusije Vladimira Putina.

"Prerano je reći", rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li će de fakto Savezna država Rusije i Bjelorusije (konfederalni entitet osnovan 1996. godine) biti zastupljena u Odboru za mir za Gazu, s obzirom na to da su i Moskva i Minsk dobili poziv od Sjedinjenih Američkih Država da se pridruže Odboru, prenosi TASS.

Peskov je, takođe, napomenuo da Kremlj još ne zna da li će se Odbor za mir ticati samo Pojasa Gaze.

On je ranije kazao da je predsjednik Rusije Vladimir Putin dobio poziv da se pridruži Odboru za mir za Gazu i da se ta mogućnost ispituje.

Odbor, zamišljen kao tijelo pod Trampovim vođstvom za nadzor obnove Gaze, bi se prvo bavio sukobom u Gazi, uz plan da se kasnije proširi na druge konflikte.

Članstvo u odboru, kako saznaje Rojtres, traje tri godine od stupanja statuta na snagu i može biti produženo odlukom američkog predsjednika, a ograničenje na tri godine ne važi za države koje u prvoj godini uplate više od milijardu dolara.

Problem predstavljaju odredbe povelje koje daju Trampu konačnu odlučujuću moć i mjesto doživotnog predsjednika, što izaziva pitanja, između ostalog i o tome gdje bi išla uplata za članstvo, prenosi Blumberg.