Građani primili pisma: Zaplijenićemo vam imovinu, sprema se rat!

Norveške vlasti poslale su na hiljade pisama građanima u kojima ih upozoravaju da bi vojska, u slučaju rata s Rusijom, mogla da zatraži i zaplijeni njihovu privatnu imovinu, uključujući domove i vozila, piše britanski "Telegraf".

Plan obuhvata oduzimanje vozila, plovila, mašina i nekretnina.

U ponedjeljak je izdato oko 13.500 takozvanih "pripremnih rekvizicija" s rokom važenja od godinu dana.

"Rekvizicije su namijenjene osiguravanju da u ratnoj situaciji oružane snage imaju pristup resursima potrebnim za odbranu zemlje", stoji u saopštenju norveške vojske.

Za većinu ljudi koji su primili ta pisma ona i nisu iznenađenje jer se u dvije trećine slučajeva radi o obnovljenim obavještenjima o rekviziciji, izdatim prethodnih godina.

Najozbiljnija situacija od Drugog svjetskog rata

Anders Jernberg, zvaničnik vojne logističke organizacije, istakao je da je važnost pripravnosti drastično porasla.

"Norveška se nalazi u najozbiljnijoj bezbjednosno-političkoj situaciji od Drugog svjetskog rata. Naše društvo mora da bude spremno za bezbjednosno-političke krize i, u najgorem slučaju, rat... Preduzimamo veliko jačanje vojne i civilne spremnosti", dodao je Jernberg.

Norveška ima ključnu ulogu u NATO-ovom nadzoru arktičkog regiona, gdje je otapanje leda stvorilo trku za osiguravanjem novih pomorskih puteva i sirovina.

Takođe, ova skandinavska zemlja na dalekom sjeveru dijeli pomorsku i kopnenu granicu s Rusijom, koja zajedno s Kinom nastoji da proširi svoje prisustvo na Arktiku.

Rusija obnavlja stare sovjetske vojne baze u regionu i povećava zalihe nuklearnog oružja na poluostrvu Kola.

Napetosti oko Grenlanda

Obavještenje o rekviziciji izdata su u jeku diplomatske krize između Sjedinjenih Država i Evrope oko planova američkog predsjednika Donalda Trampa da pripoji Grenland Americi.

Tramp je kao glavni argument za aneksiju Grenlanda, koji je autonomna danska prekomorska teritorija i samim tim dio NATO saveza, naveo bezbjednosne razloge na Arktiku.

Takođe je zaprijetio i vojnom akcijom za preuzimanje ostrva, što je korak koji bi vjerovatno uništio zapadni savez u vrijeme rastućeg rizika od sukoba s Rusijom.

U ponedjeljak je otkriveno da Tramp želi da preuzme Grenland jer je ljut na Norvešku što mu prošle godine nije dodijeljena Nobelova nagrada za mir.