Dodik čestitao Jovanjdan

Izvor:

ATV

20.01.2026

11:08

Додик честитао Јовањдан
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Jovanjdan svim pravoslavnim vjernicima koji danas proslavljaju krsnu slavu.

"Neka ovaj sveti dan u vaše domove donese mir, zdravlje i blagostanje. Želim vam da ovaj dan provedete u krugu najmilijih, porodice, prijatelja i komšija, u duhu ljubavi i zajedništva", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Sabor Svetog Jovana Krstitelja - Jovanjdan, jedan od praznika posvećenih svetitelju i proroku koji je najavio dolazak Spasitelja i krstio ga na rijeci Jordan, proslavlja se danas u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve SPCi u pravoslavnim domovima kao jedna od najčešćih srpskih slava.

