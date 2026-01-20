Dodik čestitao Jovanjdan

Izvor:
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Jovanjdan svim pravoslavnim vjernicima koji danas proslavljaju krsnu slavu.
"Neka ovaj sveti dan u vaše domove donese mir, zdravlje i blagostanje. Želim vam da ovaj dan provedete u krugu najmilijih, porodice, prijatelja i komšija, u duhu ljubavi i zajedništva", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Sabor Svetog Jovana Krstitelja - Jovanjdan, jedan od praznika posvećenih svetitelju i proroku koji je najavio dolazak Spasitelja i krstio ga na rijeci Jordan, proslavlja se danas u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve SPCi u pravoslavnim domovima kao jedna od najčešćih srpskih slava.
