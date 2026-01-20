Udaje se Maja Nikolić: Pjevačica staje na ludi kamen treći put

Pjevačica Maja Nikolić odlučila je stati na ludi kamen u februaru ove godine. Ona se udaje za jednog ugostitelja, s kojim je godinama u vezi, ali kojeg vješto skriva od očiju javnosti.

Majin budući suprug je ugostitelj, vlasnik kafane u kojoj se pjevačica često pojavljuje i nastupa. Upravo na tom mjestu, prema riječima izvora, njihova romansa se dodatno učvrstila.

Mediji navode da on ima 55 godina i da do sada nije bio u braku. Maja je dosad dva puta bila u braku. Njezin prvi suprug je crnogorski muzičar Mirko Šćepanović, s kojim ima sina Novaka. Razveli su se kada je Novak imao godinu dana, nakon čega je otac godinama odbijao da ga vidi i plaća alimentaciju.

Na sudu su se našli kad je Novak postao punoljetan, a Maja je često isticala kako je sama odgajala sina. I s drugim suprugom Vukom Kandićem imala je problema, ali je u tom slučaju sud njemu dodijelio starateljstvo nad sinom Lazarom.