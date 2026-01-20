Logo
Minu Kostić kao dijete usvojila tetka poznatog repera

20.01.2026

08:44

Мину Костић као дијете усвојила тетка познатог репера
Foto: Instagram

Mina Kostić je od početka 2026. godine svakodnevno na naslovnim stranama domaćih medija zbog veze sa novim partnerom koga je prije par dana upoznala nakon šest mjeseci "sajber" veze.

Ona ga je predstavljala kao uspješnog biznismena iz Amerike, dok je on u nedavnom intervjuu koji su dali zajedno rekao da je naplaćuje parking u jednoj garaži u Menhetnu, kao i da mu nijedan posao nije stran aludirajući na to da nema konkretnu profesiju kojom se bavi.

Ono što je manje poznato kada je riječ o životu Mine Kostić jeste informacija da ju je kao d‌jevojčicu usvojila tetka repera Ivana Ivanovića Đusa. Naime, odrasla je u siromašnoj porodici, njena majka Zoja je rodila desetoro d‌jece, a četvoro pobacila – govorila je pjevačica ranije, a kada je imala pet godina usvojila ju je Evdokija Duda Ivanović.

casni krst

Region

Drama tokom plivanja za Časni krst: Ušao u ledenu rijeku, pa ga ponijele jake struje

Početkom devedesetih godina, rođena sestra pjevačice se utopila u rijeci, o čemu je Mina otvoreno govorila:

"Jedna sestra mi se udavila kada je imala trinaest godina… Jako teško sam to podnela. To se desilo 1992. godine. Kad god se toga setim bude mi teško, ali kažem sebi tako je valjda moralo da bude. Tako je valjda Bog hteo. To je bila sudbina", rekla je Mina u jednom intervjuu.

Podsjetimo, Kostićeva je po rođenu dobila ime Minira Jašari, a promiJenila ga je u sadašnje kada je imala devetnaest godina.

