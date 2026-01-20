Logo
UIO zaplijenila robu vrijednu 102.000 KM

Izvor:

ATV

20.01.2026

10:48

Заплијењена роба
Foto: UIO BiH

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO BiH) u operativnoj akciji "Market 3“ oduzeli su na području regionalnog centra Mostar veću količinu duvana i mašina za duvan, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na iznos od 102.000 KM.

Operativnom akcijom "Market 3“ službenici Uprave za indirektno oporezivanje za cilj su imali otkrivanje, sankcionisanje, prevencija i sprečavanje ilegalnog prometovanja duvana i duvanskih prerađevina na području koje pokriva RC Mostar.

Мирослав Мика Алексић

Srbija

Advokat otkrio šta će se desiti sa sudskim postupkom nakon smrti Mike Aleksića

"Tom prilikom, izvršen je pretres stambenih prostorija fizičkog lica, a sve po naredbi Suda BiH. Prilikom pretresa je pronađeno i oduzeto 153 kg rezanog duvana, 770 paklica ručno punjenih cigareta, 6.000 komada ručno punjenih cigareta, 200 filtera za punjenje cigareta 200/1, 12 filtera za punjenje cigareta 500/1, mašina za punjenje cigareta Bafalo, te jedna mašina za punjenje cigareta (ručni rad)", saopšteno je iz UIO BiH.

Vrijednost privremeno oduzete robe iznosi oko 102.000 KM.

Horoskop

Zanimljivosti

Ova 4 znaka u februaru lebde od sreće

Protiv osumnjičene osobe će biti podneseni izvještaji o počinjenom krivičnom djelu i počiniocu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

