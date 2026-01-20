Logo
Large banner

Izbio požar na kući u Mrkonjić Gradu

Izvor:

ATV

20.01.2026

09:22

Komentari:

0
Избио пожар на кући у Мркоњић Граду
Foto: Tanjug/AP

Policijskoj stanici Mrkonjić Grad je je juče prijavljeno da je izbio požar na kući u ovom gradu.

Požar je prijavljen oko 14:35 časova, a na mjesto događaja izašli su pripadnici Vatrogasnog društva Mrkonjić Grad koji su lokalizovali požar, u kojem nije bilo povrijeđenih.

Uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka uviđaj su izvršili pripadnici Policijske uprave Mrkonjić Grad.

беба

Zdravlje

Tajana u kolima zatekla smrznutu ženu kako plače, između nogu je držala bebu

O svim okolnostima i prikupljenim činjenicama obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

"Po njegovom nadzoru će se preduzimati sve dalje mjere i radnje u cilju utvrđivanja tačnog uzroka požara", rekli su iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Podijeli:

Tagovi:

požar

Mrkonjić Grad

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бакићево тијело нађено допола у снијегу: Убицу нешто прекинуло у току скривања?

Hronika

Bakićevo tijelo nađeno dopola u snijegu: Ubicu nešto prekinulo u toku skrivanja?

2 h

0
Ухапшен разбојник: Улетио у продавницу, ножем пријетио радници

Hronika

Uhapšen razbojnik: Uletio u prodavnicu, nožem prijetio radnici

3 h

0
Хаос у Сарајеву: Избила масовна туча у трамвају

Hronika

Haos u Sarajevu: Izbila masovna tuča u tramvaju

11 h

0
АТВ сазнаје: Саша Рађевић из Градишке ухапшен због шверца 2 килограма кокаина

Hronika

ATV saznaje: Saša Rađević iz Gradiške uhapšen zbog šverca 2 kilograma kokaina

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

37

Na stepeništu zgrade pronađeno tijelo nepoznatog muškarca

10

34

Ova 4 znaka u februaru lebde od sreće

10

34

Advokat otkrio šta će se desiti sa sudskim postupkom nakon smrti Mike Aleksića

10

30

Kleknuo čim je izašao iz mora: Policajac zaprosio djevojku poslije plivanja za Časni krst

10

29

Nedaleko od Banjaluke čuva se štap Svetog Jovana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner