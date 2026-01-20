Izbio požar na kući u Mrkonjić Gradu

Izvor:
ATV
20.01.2026
09:22
Policijskoj stanici Mrkonjić Grad je je juče prijavljeno da je izbio požar na kući u ovom gradu.
Požar je prijavljen oko 14:35 časova, a na mjesto događaja izašli su pripadnici Vatrogasnog društva Mrkonjić Grad koji su lokalizovali požar, u kojem nije bilo povrijeđenih.
Uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka uviđaj su izvršili pripadnici Policijske uprave Mrkonjić Grad.
O svim okolnostima i prikupljenim činjenicama obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
"Po njegovom nadzoru će se preduzimati sve dalje mjere i radnje u cilju utvrđivanja tačnog uzroka požara", rekli su iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.
