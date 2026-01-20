Logo
Uhapšen razbojnik: Uletio u prodavnicu, nožem prijetio radnici

Informer

Informer

20.01.2026

07:32

Ухапшен разбојник: Улетио у продавницу, ножем пријетио радници
Foto: Unsplash

Policija u Titelu uhapsila je J. D. (30) iz okoline Novog Sada, osumnjičenog da je pokušao razbojništvo, nakon što je u jednoj prodavnici zaprijetio radnici nožem i zahtijevao novac iz kase.

Kako je saopštila policija, sumnja se da je osumnjičeni ušao u prodajni objekat i prijeteći hladnim oružjem, pokušao da oduzme novac od zaposlene. Zahvaljujući brzoj reakciji i prijavi događaja, policijski službenici su u kratkom roku identifikovali i locirali osumnjičenog.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, J. D. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je, uz krivičnu prijavu za krivično djelo razbojništvo u pokušaju, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

