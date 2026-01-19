Logo
Large banner

Porodična svađa prerasla u obračun: Prislonio pištolj bratu na čelo

Izvor:

ATV

19.01.2026

13:30

Komentari:

0
Породична свађа прерасла у обрачун: Прислонио пиштољ брату на чело

Osnovni sud u Sokocu potvrdio je optužnicu protiv muškarca čiji su inicijali B.N, osumnjičenog da je na području Istočne Ilidže nakon kraće verbalne rasprave fizički napao brata, nakon čega mu je prislonio pištolj na glavu i zaprijetio da će ga ubiti.

Tužilaštvo tereti B.N. da je 7. oktobra prošle godine u ulici Srpskih palih boraca ispred porodične kuće u prisustvu svoje maloljetne djece verbalno, a zatim fizički napao brata tako što ga je udario u glavu.

Фармерке

Stil

Farmerke u ovoj boji su novi klasik sezone

Nakon toga B.N. je repetirao pištolj i prislonio bratu na glavu u čelo, te mu zaprijetio da će ga ubiti.

Iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu saopšteno je da je B.N. optužen za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Podijeli:

Tag:

porodično nasilje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стевандић: Зашто посланици бјеже са гласања?

Republika Srpska

Stevandić: Zašto poslanici bježe sa glasanja?

3 h

8
Фармерке

Stil

Farmerke u ovoj boji su novi klasik sezone

3 h

0
Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

Region

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

3 h

0
У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

Region

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

3 h

1

Više iz rubrike

Испливали језиви детаљи: Бакић поруком намамљен у шуму, па ликвидиран

Hronika

Isplivali jezivi detalji: Bakić porukom namamljen u šumu, pa likvidiran

3 h

0
Ибрахимовићу 19 и по година затвора за брутално убиство

Hronika

Ibrahimoviću 19 i po godina zatvora za brutalno ubistvo

5 h

0
Оружје заплијењено у Бањалуци

Hronika

Nevjerovatna zapljena: Banjalučanin prijavljen za nasilje, pronađen cijeli arsenal

5 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Banjalučanka našla kovertu s parama i zadržala: Policija je uhapsila

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Poznato gd‌je i kada će biti sahranjen Miroslav Mika Aleksić

16

35

Danska odgovara Trampu, šalju vojsku

16

29

Čović-Plenković: Saradnja na evropskim reformama i energetskoj diverzifikaciji

16

20

Ronaldo dobio spor protiv Juventusa, uzeće im milione

16

15

Ostojić: Prioritet usvajanje izmjena i dopuna zakona o borcima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner