Porodična svađa prerasla u obračun: Prislonio pištolj bratu na čelo

Osnovni sud u Sokocu potvrdio je optužnicu protiv muškarca čiji su inicijali B.N, osumnjičenog da je na području Istočne Ilidže nakon kraće verbalne rasprave fizički napao brata, nakon čega mu je prislonio pištolj na glavu i zaprijetio da će ga ubiti.

Tužilaštvo tereti B.N. da je 7. oktobra prošle godine u ulici Srpskih palih boraca ispred porodične kuće u prisustvu svoje maloljetne djece verbalno, a zatim fizički napao brata tako što ga je udario u glavu.

Nakon toga B.N. je repetirao pištolj i prislonio bratu na glavu u čelo, te mu zaprijetio da će ga ubiti.

Iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu saopšteno je da je B.N. optužen za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.