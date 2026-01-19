Banjalučanka našla kovertu s parama i zadržala: Policija je uhapsila

Banjalučanka S.Z. uhapšen je 16. januara zbog sumnje da je zadržao kovertu punu novca koju je pronašao na ulici.

"Nadležnoj policijskoj stanici istog dana žena iz Banjaluke prijavila je da joj je 10. januara ispred prodavnice u Banjaluci ispala koverta u kojoj se nalazio novac", rečeno je u banjalučkoj policiji.

Tokom kriminalističke obrade kod S.Z. pronađeni su i oduzeti predmeti koji potiču iz navedenog krivičnog djela.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, protiv S.Z. biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivinom djelu Utaja.