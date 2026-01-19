Ponovo tragedija na putu: Jedna osoba stradala, saobraćaj bio obustavljen

Jedna osoba poginula je u stravičnoj nesreći koja se dogodila juče na području opštine Hadžići u 17.30 na kolovozu raskrsnice ulica 6. mart i krak iste ulice.

Kako je potvrđeno iz MUP Kantona Sarajevo, došlo je do udara i obaranja na kolovoz pješaka F.D, rođen 1962. godine, nastanjen u Hadžićima, od strane putničkog vozila pežo 308, kojim je pod dejstvom alkohola upravljao A.K, rođen 1980. godine, nastanjen u Hadžićima.

Zdravlje Imate jake glavobolje ovih dana? Meteorolog otkriva razlog

"U ovoj saobraćajnoj nesreći teške tjelesne povrede opasne po život zadobio je 64-godišnji pješak, a ljekarsku pomoć mu je ukazala ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, te je na Klinici za anesteziju i reanimaciju dana 19. januara u 01.03 preminuo. Uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, obavili su pripadnici Uprave policije MUP Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke struke", navode iz policije.

Po naredbi postupajućeg tužioca, vozač A.K. je uhapšen, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog saobraćaja zbog omamljenosti.

Scena Lepa Brena otkrila: Kod Baba Vange sam spavala na šećeru

Na navedenoj lokaciji saobraćaj je bio obustavljen do 22.10 i odvijao se naizmjenično jednom saobraćajnom trakom, dodaju iz MUP KS, prenosi Avaz.