Užas u Trebinju: U telefonu muškarca pronađeni snimci gole djece

Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju protiv S.V. (60) kojeg terete za krivična djela iskorištavanje djece za pornografiju te nedozvoljena proizvodnja i promet oružja.

Optužnicom se S.V. stavlja na teret da je u periodu od 1. januara 2023. godine do 1. oktobra 2025. godine putem računarske mreže svjesno pristupao dječjoj pornografiji, pribavljao za sebe i distribuirao dječju pornografiju, tako što je putem interneta pristupao i dijelio eksplicitne video-snimke djece.

Takođe, optuženom mu se stavlja na teret da je 1. oktobra 2025. godine u Trebinju, u kući koju koristi, kod sebe neovlašteno držao vojničku pušku kategorije A, čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno.

U optužnici se navodi da je S.V. u periodu od 1. januara 2023. godine do 1. oktobra 2025. putem računarske mreže pristupao dječjoj pornografiji, pribavljao za sebe i distribuirao dječju pornografiju putem interneta, koristeći računarsku mrežu i društvenu mrežu M.L/K nalog, pod pseudonimom "mm" te na Snepčetu koristeći nalog pod pseudonimom "d.c" i "T.t.ć" i Telegramu koristeći nalog pod pseudonimom "PD".

"Ti nalozi su kreirani putem adrese za razmjenu elektronske pošte, koja je kreirana putem telefonskog broja, a pristupao je materijalima koji vizuelno ili na drugi način prikazuju dijete ili realno prikazano nepostojeće dijete ili lice koje izgleda kao dijete, pravo ili simulirano (eksplicitno) evidentno seksualno ponašanje ili koje prikazuje polne organe djece u seksualne svrhe, pa je takve materijale dijelio i za sebe pribavljao putem svog mobilnog telefona Redmi", stoji u optužnici.

Ističu da je prijavu o pristupu navedenim sadržajima, dijeljenjem dva eksplicitna videa djece, istražnim organima BiH dostavio Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu djecu SAD, a na istom se nalaze djeca seksualno zlostavljana u Rusiji u periodu od 2001. godine do 2011. godine, piše portal "Nezavisne".

Dodaju da je telefon Redmi na osnovu naredbe za pretresanje Osnovnog suda u Trebinju privremeno oduzet od osumnjičenog, a nakon vještačenja je utvrđeno da su preko navedenog telefonskog broja registrovane aplikacije Viber, WhatsApp, Telegram, Snapchat, Romeo, Gays-krusing, Duo i Autluk, te da se u folderu mobilnog telefona pod nazivom 'Atačments' nalazi 25 eksplicitnih videa djece i 118 slika na kojim se prikazuju polni organi djece.

Osim toga, eksplicitni videi djece pronađeni su i u folderu "Telegram Sačuvane poruke", dok je u aplikaciji WhatsApp pronađena komunikacija i razmjena videa sa licem koje se predstavlja kao Milica i navodi da ima 15 godina.

I u aplikaciji Telegram pronađena je komunikacija sa pretplatnicima K.P., D.P. i L., L.p. i P.j. gdje su dijeljeni eksplicitni videi djece.

"Dakle, svjesno je pristupao dječjoj pornografiji, pribavljao za sebe i distribuirao dječju pornografiju", ističe se u optužnici.

Takođe, on je 1. oktobra 2025. godine u Trebinju, u kući koju koristi, neovlašteno držao vojničku pušku kategorije A.

"U spavaćoj sobi je držao jednu vojničku poluautomatsku pušku serijskog broja U-680552 koja je pronađena i oduzeta na osnovu naredbe za pretresanje Osnovnog suda u Trebinju. Dakle, neovlašteno je držao vojničku pušku čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno, čime je osumnjičeni S.V. počinio krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija", saopšteno je iz Tužilaštva.