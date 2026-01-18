Logo
Large banner

Нови тежак удес у БиХ - има повријеђених

Извор:

АТВ

18.01.2026

20:19

Коментари:

0
Удес у Сарајеву
Фото: Црна-хроника

У Сарајеву је у послијеподневним сатима у недјељу, 18. јануара, дошло до саобраћајне несреће.

Несрећа се догодила у сарајевском насељу Бистрик, у улици Пут Младих Муслимана.

Како су из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево рекли за "Радиосарајево.ба", несрећа се догодила у 16:55 сати.

У несрећи су учествовала два возила, а два лица су задобила лакше тјелесне повреде.

Према фотографијама с мјеста несреће на возилима је причињена материјална штета.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трагедија код Градишке: Оклизнуо се, опалио из пушке и усмртио суграђанина

Хроника

Трагедија код Градишке: Оклизнуо се, опалио из пушке и усмртио суграђанина

4 ч

0
Инцидент у центру града: Пијан и дрогиран уништавао аутомобиле, па покосио и једног мушкарца

Хроника

Инцидент у центру града: Пијан и дрогиран уништавао аутомобиле, па покосио и једног мушкарца

5 ч

0
Хорор на пумпи: Радница уочила мушкарца који непомично сједи на аутомобилу, ''заледила'' се од призора

Хроника

Хорор на пумпи: Радница уочила мушкарца који непомично сједи на аутомобилу, ''заледила'' се од призора

5 ч

0
Аутомобилом покосио бициклисту, па побјегао са мјеста несреће

Хроника

Аутомобилом покосио бициклисту, па побјегао са мјеста несреће

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

”Хоће ли пензионери враћати новац”: Тежак приједлог Дубравца удара на све у Српској

20

42

Ужас у Требињу: У телефону мушкарца пронађени снимци голе дјеце

20

31

Срамно: Наточио 48 КМ горива и побјегао, објављен и снимак

20

19

Нови тежак удес у БиХ - има повријеђених

20

09

Додик: Против нове Владе биће они који би српску да предају сарајевској чаршији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner