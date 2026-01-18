Нови тежак удес у БиХ - има повријеђених

Извор:
У Сарајеву је у послијеподневним сатима у недјељу, 18. јануара, дошло до саобраћајне несреће.
Несрећа се догодила у сарајевском насељу Бистрик, у улици Пут Младих Муслимана.
Како су из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево рекли за "Радиосарајево.ба", несрећа се догодила у 16:55 сати.
У несрећи су учествовала два возила, а два лица су задобила лакше тјелесне повреде.
Према фотографијама с мјеста несреће на возилима је причињена материјална штета.
