Cvijanović: Opoziciji smetaju institucije koje smetaju i Sarajevu

ATV

18.01.2026

19:49

Цвијановић: Опозицији сметају институције које сметају и Сарајеву
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da opoziciji u Republici Srpskoj sasvim "slučajno" smetaju sve one institucije koje smetaju i Sarajevu zato što simbolizuju Srpsku.

"Opoziciji je prvo smetala institucija predsjednika Republike Srpske, pa onda smeta Narodna skupština kada suvereno odlučuje, sada im smeta Vlada Republike Srpske, a danas smo od (Igora) Crnatka i (Nebojše) Vukanovića saznali da im ne valja ni Boračka organizacija Republike Srpske", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

