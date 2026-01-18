Cvijanović: Opoziciji smetaju institucije koje smetaju i Sarajevu

Izvor:
ATV
18.01.2026
19:49
Komentari:1
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da opoziciji u Republici Srpskoj sasvim "slučajno" smetaju sve one institucije koje smetaju i Sarajevu zato što simbolizuju Srpsku.
"Opoziciji je prvo smetala institucija predsjednika Republike Srpske, pa onda smeta Narodna skupština kada suvereno odlučuje, sada im smeta Vlada Republike Srpske, a danas smo od (Igora) Crnatka i (Nebojše) Vukanovića saznali da im ne valja ni Boračka organizacija Republike Srpske", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".
