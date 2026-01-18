Cvijanović: Institucije stabilne, podržavam izbor nove Vlade

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su institucije Republike Srpske stabilne i da su garant njenog opstanka, poručivši da podržava izbor nove vlade koja će odgovoriti aktuelnom političkom trenutku.

"Premijer će biti u prilici da i u narednom periodu bira i mijenja ministre. Vlada je u prethodnom periodu radila odgovorno i sprema se za izazove u narednom periodu. Ova Vlada na čelu sa Savom Minićem sprema se za drugačije vrijeme nego što je to bilo ranije", rekla je Cvijanovićeva na posebnoj sjednici Narodne skupštine o izboru nove vlade.

Ona navela da u Ustavu ne piše da bilo kakav stranac ima pravo da donosi zakone i poručila opoziciji da su Kristijan Šmit i njegovi prethodnici koristili to pravo.

"Kako vi znate da je ova Vlada neustavna i nelegalna? Kako znate da će to biti? Mene to podsjeća ne neko vrijeme kada su neki govorili da ste dio Šmitove koalicije", istakla je Cvijanovićeva.

Ona se osvrnula i na reformsku agendu, na čije neizvršavanje je pozivala opozicija, navodeći da to nije preuzeta obaveza.

Cvijanovićeva je istakla da se opozicija sprema u Sarajevu da izglasa pojedina rješenja.

"Vaš ministar je bio ministar odbrane kada je skidao table na kojima je pisalo Ministarstvo odbrane Republike Srpske", poručila je Cvijanovićeva poslanicima opozicije.

Ona naglasila da je Vlada legalna, ali da opozicija možda ima drugačije informacije i želje.

"Ovo je vrijeme za neki novi početak i to će biti novi početak. Vi se žalite jer su penzioneri dobili dvije penzije u prošlom mjesecu, što je bila njihova želja. Ja na razumijem kakvu vi politiku vodite", rekla je Cvijanovićeva opoziciji.

Ona je ukazala da opoziciji očito ne bi bilo sporno to da potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković predlaže premijera i odlučuje o političkom životu Republike Srpske.

"Nemojte nikome držati predavanja! Mi imamo dogovor sa građanima Republike Srpske i svim udruženjima", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je svjetska politička scena turbulentna i da se u skladu s tim trebaju prilagoditi politike Republike Srpske.