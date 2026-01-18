Minić predstavio program rada: Ekonomska transformacija, podrška privredi...

Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je izbor nove vlade dio političkog procesa koji je zrelo i odgovorno planiran sa nosiocima svih važnih političkih funkcija u Srpskoj, a kojom se potvrđuje politička odgovornost i stabilnost.

"Moja poruka građanima je da nećemo gubiti ni jedan jedini dan, da ništa neće biti dovedeno u pitanje i da nećemo dozvoliti bilo kom faktoru da utiče na destabilizaciju procesa u Republici Srpskoj", rekao je Minić predstavljajući na posebnoj sjednici Narodne skupštine program rada.

On je istakao da je Republika Srpska nebrojeno puta dokazala da je otvoreno i demokratsko društvo i da je isključivo opredijeljena za mir, stabilnost i suživot svih građana, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost, političko, ideološko ili bilo koje drugo opredjeljenje i nova Vlada Republike Srpske u potpunosti ostaje na tom kursu.

"Nova Vlada će promovisati i naglašavati, Dejtonskim sporazumom utemeljen stav, da je Republika Srpska strana u Dejtonskom mirovnom sporazumu i potpisnica svih njegovih aneksa, te strana koja je međunarodno priznata tokom usaglašavanja Ženevskih i Njujorških principa koji su prethodili dejtonskim pregovorima. Prema tome, odgovor institucija Srpske i buduće Vlade je jasan, mi ostajemo vjerni slovu Dejtona i odbrani svojih ustavnih pozicija svim demokratskim, pravnim i političkim sredstvima", istakao je Minić.

On je naveo da je Republika Srpka trajna činjenica, da nije predmet pregovora i bez nje nema ni stabilnosti, niti budućnosti BiH.

"Mi smo opredijeljeni za povratak na izvorni Dejton i ponovo sa ovog mjesta pozivamo još jedanput predstavnike druga dva konstitutivna naroda na dijalog i saradnju, jer su nosioci suvereniteta u BiH konstitutivni narodi i entiteti", istakao je Minić.

On je ukazao da dejtonsko ustavno uređenje, sa svim svojim nedostacima, predstavlja jedini mogući ustavnopravni okvir za opstanak i funkcionisanje BiH na ustavom proklamovanim načelima pariteta i konsenzusa.

"Narodna skupština Republike Srpske je nosilac suverene volje naroda Republike Srpske, ima pravo i obavezu da zaštiti ustavni poredak Republike Srpske i ustavni poredak BiH", rekao je Minić.

On je naglasio da je pred prethodnu Vladu Republike Srpske postavio konkretne ciljeve djelovanja, a koji će biti nastavljeni i kroz novu Vladu.

"Da potvrdi i osnaži status Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH, da analizira i pripremi reorganizaciju institucija Republike Srpske, javnih preduzeća i javne uprave i da razmotri ulogu pravosudnih institucija Republike Srpske u zaštiti ustavnosti i zakonitosti u Republici Srpskoj, ali i u BiH", naveo je Minić.

On je dodao da je cilj da se donesu mjere za sprovođenje zakona Republike Srpske, posebno zakona koji se odnose na dejtonske nadležnosti Republike Srpske i da nastavi saradnju i zajedničko djelovanje sa organima Srbije u skladu sa Deklaracijom Svesrpskog sabora održanog 2024. godine.

"Da sprovede spoljnopolitičke aktivnosti u koordinaciji sa institucijama Republike Srpske i srpskim članom Predsjedništva BiH i da otpočne institucionalnu i ekonomsku transformaciju Republike Srpske ka samodrživoj, fiskalno stabilnoj i razvojno orijentisanoj zajednici, sa snažnim osloncem na domaće resurse, tržišta i ljudski potencijal", rekao je Minić

On je dodao da pravci djelovanja ostaju isti, a podrazumijevaju kratkoročnu podršku domaćoj potrošnji, uspostavljanje investicionog registra i podrška privredi i realnom sektoru.

Minić je istakao da je kroz osnivanje registra potrebno podržati izvoznike i dodatno aktivirati domaću radnu snagu.

"Cilj je i osnovati Fond dječje štednje da bi svaka novorođena beba, svako maloljetno dijete da dobije personalizovani račun, koji raste do punoljetstva, početka fakulteta ili otpočinjanja privatnog biznisa, pod uslovom da korisnik ostaje u Republici Srpskoj", naveo je Minić.

On je istakao da će se raditi na zakonodavnom paketu za samoodrživost, kao i na upravljanju podacima kao faktoru ekonomskog rasta.

NOVA VLADA OSNAŽIĆE SRPSKU I ODGOVORITI POTREBAMA GRAĐANA

Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da nova vlada treba da još agilnije i ažurnije rješava zadatke koje građani i privreda očekuju, da dodatno fiskalno i ekonomski osnaži Republiku Srpsku i podstakne započeti investicioni ciklus.

"Ministarstvo finansija osiguraće izvršenje Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu shodno planiranim prihodima i rashodima, te obezbijediti stabilno i nesmetano funkcionisanje finansijskog sistema Republike Srpske", rekao je Minić na posebnoj sjednici Narodne skupštine predstavljajući Program rada.

On je rekao da od ministarstva finansija očekuje proširenje kreditnih linija Investiciono-razvojne banke /IRB/ za privredu, aktiviranje Garantnog fonda sa povoljnijim kreditnim linijama za privredu.

"Ministarstvo finansija mora ojačati mjere s ciljem suzbijanja sive ekonomije, te kreirati, po uzoru na Dina karticu /Nacionalna platna kartica Republike Srbije/, karticu Republike Srpske“, poručio je Minić.

Kada je riječ o Ministarstvu unutrašnjih poslova, Minić je istakao da je potrebno obezbijediti prostorije za smještaj lica lišenih slobode u 14 policijskih stanica, unaprijediti kapacitete za prevenciju i borbu protiv terorizma, kapacitete za odgovor na sajber napade i svih oblika kriminaliteta, te unaprijediti forenzičke kapacitete.

"Potrebno je unaprijediti i integrisati informaciono-komunikacioni sistem, unaprijediti kapacitete Ministarstva s ciljem poboljšanja uslova za rad, unaprijediti uslove za obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje što podrazumijeva dovršetak druge faze hangara za helikoptere, rekonstrukcija i izgradnja zatvorenog strelišta i drugo", istakao je Minić.

On je naveo da se nastavljaju aktivnosti na izgradnji Naučnotehnološkog parka Republike Srpske, koji će obuhvatati ukupno 7.500 metara kvadratnih korisnog prostora na pet etaža, a za koji će biti izdvojeno 35.000.000 KM.

"Ove godine počinjemo izgradnju Studentskog centra u Foči za šta smo obezbijedili 26.000.000 KM", istakao je Minić.

On je rekao da je vrijednost projekata na Univerzitetu u Banjaluci i Istočnom Sarajevu 19,7 miliona KM.

"Ističem i izgradnju Centra za visoko obrazovanje u Prijedoru u vrijednosti od 15.000.000 KM, a s ciljem ravnomjernog razvoja Republike Srpske i obrazovanja svih mladih ljudi, što je u skladu sa politikama Vlade kao i jačanju studentskog standarda", dodao je Minić.

GRADIĆEMO I REHABILITOVATI PUTEVE I AUTO-PUTEVE

Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će u narednom periodu biti izgrađeni, rekonstruisani i rehabilitovani brojni putni pravci, navodeći da je razvijena saobraćajna infrastruktura odlika modernih i naprednih društava.

"Biće rehabilitovani pravci Velečevo-Jezero, Novi Grad-Prijedor, Novi Grad-Kostajnica, Banjaluka, Kotor Varoš, Šamac-Obudovac, Caparde-Karakaj, Konjević Polje-Bratunac, Podromanija-Ljubogošta, Trnovo-Brod na Drini, Nevesinje-Gacko i Trebinje-Bileća", rekao je Minić na posebnoj sjednici predstavljajući program rada vlade.

On je posebno naveo da će se raditi na izgradnji i završetku dionice auto-puta Banjaluka-Beograd, kao i na završetku dionice Banjaluka-Prijedor.

Kada je riječ o energetici, Minić je istakao da je za ovu godinu predviđena izgradnja značajnih energetskih objekata, a posebno hidroelektrana /HE/ "Bistrica", "Dabar", solarnih elektrana "Dubovik" i "Nevesinje" i vjetroelektrane "Grebak".

"Očekuje nas definisanje novih koraka u vezi sa aktivnostima na izgradnji HE `Buk Bijela`, aktiviranje projekta izgradnje Vjetroelektrane `Hrgud`, projekat izgradnje gasovoda od granice sa Srbijom do Novog Grada, kao i izgradnja gasnih elektrana. U toku je projekat gasifikacije istočnog dijela Republike Srpske. Ukupna vrijednost projekta je 94.850.000 KM. Rok za završetak izgradnje ovog gasovoda je oktobar ove godine", istakao je Minić.

On je rekao da će kroz reformu javnih preduzeća, posebna pažnja biti posvećena funkcionalnom i korporativnom restrukturisanju Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske".

"Reorganizacija i konsolidacija svih preduzeća u Mješovitom holdingu `Elektroprivreda Republike Srpske` je preduslov za dugoročno obezbjeđenje energetske sigurnosti i nezavisnosti, za održavanje konkurentnosti i pristupačnosti cijena energije za domaćinstva i privredu, razvoj tržišta električne energije uz integraciju u EU tržište, kao i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije", istakao je Minić.

Od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Minić je tražio da posebnu pažnju posveti rješavanju problema roditelja-njegovatelja i zapošljavanja lica sa invaliditetom.

"Za korisnike koji nisu ostvarili pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju, iz razloga što njihova djeca ne ispunjavaju uslov potrebe za posebnom njegom, predviđeno je da se u Zakonu o socijalnoj zaštiti uvede nova kategorija korisnika kod postojećeg prava, odnosno podrška na izjednačavanje mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju", rekao je Minić.

On je istakao da će Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite biti zaduženo i za zaključivanje dodatna dva sporazuma kojim će se obezbijediti liječenje Srba iz Federacije BiH u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj.

"Ministarstvo će u ovoj godini osnovati centar za vaspitanje i obrazovanje djece, uspostaviće kompatibilan informacioni sistem socijalne karte Republike Srpske, te izvršiti nabavku prostora za organizacione jedinice Fonda za dječju zaštitu", istakao je Minić.

Uz napomenu da je završena izgradnja bolnice u Trebinju, Minić je dodao da će se u ovoj godini raditi na izgradnji i opremanju Klinike za psihijatriju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, unapređenju kapaciteta bolnice u Prijedoru i izgradnji objekta za pružanje zdravstvene zaštite oboljelim od malignih bolesti sa palijativnom njegom Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

"Radićemo na opremanju opremanje savremenom dijagnostičko-terapijskom opremom domova zdravlja i bolnica, u saradnji sa Svjetskom bankom i na osnivanju Centra za specijalističke usluge u oblasti socijalne zaštite u Foči, Banjaluci i Derventi", rekao je Minić.

PODRŽAĆEMO LOKALNE ZAJEDNICE U RAZVOJU PRIVREDE

Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će nova vlada nastaviti aktivnosti na približavanju novoj administraciji u Vašingtonu, obnavljajući političke, ekonomske, kulturne i istorijske veze sa Sjedinjenim Državama.

"Osim toga, jedan od glavnih prioriteta Srpske na međunarodnom planu biće očuvanje i unapređenje dobrih odnosa sa Ruskom Federacijom, Mađarskom, Bjelorusijom, Kinom i drugim partnerskim zemljama", rekao je Minić predstavljajući program rada na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

On je istakao da će Vlada Republike Srpske nastaviti da jača međunarodni ugled i poziciju Republike Srpske u Evropi i svijetu, te da će poseban fokus biti na onim zemljama koje imaju razumijevanje za poziciju Srpske u BiH.

Minić je naveo da je potrebno formirati direkciju za izgradnju i ekonomsku saradnju sa dijasporom, ali i podržati lokalne zajednice u razvoju privrede i privlačenju investicija.

"Biće predloženo uspostavljanje fonda za pomoć projektima radi sufinansiranja inicijativa koje se realizuju uz podršku EU. Finansiranje će biti usmjereno ka jedinicama lokalne samouprave, privrednim i organizacijama civilnog društva", rekao je Minić.

On je istakao da će se nastaviti sa preduzimanjem aktivnosti u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja, a takođe nastaviće se aktivnosti u vezi sa potrebama kulturne scene Republike Srpske.

"Njegovanje kulture sjećanja je od posebne važnosti za Republiku Srpsku, stoga zadužujemo Ministarstvo prosvjete i kulture da se posebno posveti ovom važnom nacionalnom zadatku", istakao je Minić.

On je naveo da će se rekonstruisati školski objekti i to Osnovna škola /OŠ/ "Jovan Dučić" Zalužani u vrijednosti 80.000 KM, OŠ "Ivo Andrić" Banjaluka u vrijednosti 100.000 KM, OŠ "Petar Mećava" Kostajnica od 170.000 KM, kao i Centar srednjih škola u Prnjavoru za šta će biti izdvojeno 50.000 KM.

"Planirana je izgradnja dodatnih prostornih kapaciteta za potrebe produženog boravka OŠ `Georgije Stojkov Rakovski` Banjaluka u vrijednosti 350.000 KM", naveo je Minić.

Govoreći o Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Minić je naveo da se planira unaprijeđenje industrije i tržišta građevinskih proizvoda kroz izradu novog Zakona o građevinskim proizvodima.

"Cilj donošenja ovog zakona je postizanje većeg stepena usaglašenosti sa EU propisima koji uređuju predmetnu oblast. Usvajanje je planirano u trećem kvartalu ove godine", rekao je Minić.

On je istakao da su osnovni zadaci Ministarstva privrede i preduzetništva poboljšanje poslovnog ambijenta i privlačenje investicija, razvoj i jačanje konkurentnosti industrije, privlačenje investicija u oblasti industrije, jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i poboljšanje poslovnog okruženja.

"To podrazumijeva unapređenje preduzetništva žena, razvoj društvenog preduzetništva, unapređenje zanatsko-preduzetničke djelatnosti, unapređenje normativnog okvira i podrška ostvarivanju dinamičkog ekonomskog rasta i održivog razvoja privrede Republike Srpske i osnivanje i promocija slobodnih i poslovnih zona, kao i donošenje novih zakonskih rješenja koja će obuhvatiti oblast privrede i preduzetništva u Republici Srpskoj", rekao je Minić.

On je dodao da su planirane investicije u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u ovoj godini, navodeći da će nastaviti sa direktnom podrškom poljoprivrednicima, u iznosu od 180.000.000 KM, kao i drugim vidovima podrške kroz kreditne linije IRB-a za poljoprivrednike, davanjem koncesija i zakupa na poljoprivrednom zemljištu i sufinansiranje navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

Kada je riječ o Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske, on je istakao da će u saradnji sa svim relevantnim partnerima raditi na pripremi i usvajanju izmjene ključnih sektorskih zakona, odnosno Zakona o turizmu, Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o trgovini, kao i pratećih podzakonskih akata.

"Početkom godine započeta je implementacija Centralnog informacionog sistema, jedinstvenog elektronskog sistema koji omogućava bolju evidenciju ugostiteljskih objekata, gostiju i naplate boravišne takse", rekao je Minić.

On je istakao da će poseban prioritet u ovoj godini biti donošenje ključnih zakonskih rješenja, uključujući izmjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i donošenje Zakona o registru stvarnih vlasnika, čime se jača transparentnost vlasničkih odnosa i usklađenost sa standardima EU i Manivala.