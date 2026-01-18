Извор:
Нина Б. из села Зилот код Бора живи потпуно другачији живот од својих вршњакиња - живот који ни она за себе, а вјероватно ни њени родитељи за своју кћерку тинејџерку нису планирали.
У седмом мјесецу, када је имала свега 15 година, сазнала је за трудноћу, а како истиче није било уобичајених симптома.
Нина није имала никакве симптоме. Није повраћала, није јој било мука, а са друге стране, редовно је имала циклус. Тијело јој се није пуно мијењало. Стомак јој је мало порастао, али је, каже, нешто крупније грађе, па томе није придавала значај.
И док су њене вршњакиње излазиле, проводиле се, разговарале сатима, путовале, кафенисале, ова млада мама је дочекивала зору љуљајући бебу, пружајући јој љубав и када јој је требала утјеха, и када су је мучили грчеви и расли зубићи.
– Најтеже је било када је она имала два мјесеца, тада су почели и грчићи да је хватају и онда ту је било и неспавања и доста нервозе јер она је мала, ја нисам ни знала са бебицом оно баш ништа, нисам се проналазила у тој улози до тада док све то није почело и ето тако. Нисам била на почетку спремна на ову улогу. Тада сам осјећала да сам сама у свему, да сам усамљена, да немам никог поред себе, али су ту заправо моји родитељи који су у мени највећа подршка и дан данас и око свега ми помажу и за школу и око ње. И просто је било много напорно и много тешко јер ништа нисам знала око беба ни како да је пресвучем ни како да је окупам – рекла је Нина.
Нина је у седмом мјесецу сазнала за трудноћу, а како истиче није било уобичајених симптома. Имала је редовне циклусе, није осјећала мучнине, а стомак јој није био велики.
– Ја сам негдје у мају остала трудна и све до децембра сам ја редован циклус имала и онда тад у то посљедње вријеме ми је изостао мало циклус. Разговарала сам са мамом да одемо до гинеколога да видимо да можда немам проблем са полицистичним јајницима или нешто слично томе – каже Нина.
– Међутим, када смо отишле тамо, мени је докторка рекла да је велика трудноћа и да улазим у седми мјесец и да је беба дјевојчица, колико је била тешка, да је лијепо развијена и кичмица, да има обе ноге, обе руке. Послије тога је услиједио велики шок. Ја првенствено нисам очекивала да се то мени дешава у том тренутку. Ни моји родитељи, они нису били свјесни тога. Не могу тај осјећај да вам објасним како је мени било тада – прича она.
Њена мајка је тога дана кренула са њом на преглед, а сазнање о трудноћи је било веома емотивно.
– Она је стајала на вратима и цијелу ситуацију је гледала, кренула је да плаче. Није могла ни да прича, ништа није имала да ми каже. Када смо завршиле тај преглед, када смо пошле кући, она ме је питала како се то десило и зашто ја нисам пазила и зашто јој нисам рекла. Мада ја стварно нисам знала да ми се то догодило – додаје Нина.
Иако ову трудноћу није планирала, 17-годишња дјевојчица ужива у новој улози и врло често наглашава да је срећнија него икада. Отац мале бебе није са њом, а како она каже, више не разговарају:
– Данас немамо никакав контакт осим када он пита за бебу, да ли јој треба нешто и кад дође да је посјети тако некад, а иначе овако никакав контакт немамо. Много ми је жао. Зато што не желим да ми пролази дете кроз све то, јер она није ни за шта крива. Просто ми је жао тих поступака који он ради јер првенствено ја сам одрасла са оба родитеља и онда ја не могу да се ставим у њену ситуацију да имам само љубав од маме, а не од тате. Стално ме то брине и стално тако станем и размишљам како би то било да се мени то тако десило – рекла је и додала да никакву подршку нема са његове стране:
– Он мени каже да сам ја то могла другачије, да је то могло да буде све другачије, да сам ја њему рекла раније да сам трудна и као то би све било другачије, он каже: “ево ти си крива за то” – рекла је она, преноси Курир.
