Рафинерија нафте у Панчеву: Почела производња

18.01.2026

08:16

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Рафинерији у Панчеву данас је почела производња нафтних деривата, а први евро дизел биће продаван на пумпама од 27. јануара, саопштила је министар рударства и енергетике Републике Србије Дубравка Ђедовић Хандановић.

"Послије скоро два мјесеца паузе, данас је са радом почела производња нафтних деривата у Рафинерији у Панчеву! Готово 2.000 запослених ужурбано ради на производњи те ће се евро дизел наћи на пумпама од 27. јануара", навела је Хандановићева на друштвеним мрежама.

Она је истакла да је поносна на то што је испуњено обећање дато грађанима.

"Поносна сам на колеге из Владе Србије што смо дипломатском борбом на челу са предсједником Србије Александром Вучићем успјели да испунимо обећање дато грађанима да никакве посљедице санкција над компанијом НИС неће осјетити", поручила је Хандановићева.

EU-brisel

Свијет

Сазван хитан састанак у Бриселу због најављених америчких царина

Транспорт сирове нафте за Рафинерију у Панчеву почео је у уторак преко ЈАНАФ-а.

Компанија НИС је 9. јануара објавила да је уговорила увоз првих количина сирове нафте преко ЈАНАФ-а за потребе панчевачке рафинерије.

Амерички ОФАК увео је санкције НИС-у 9. октобра због већинског руског власништва.

ОФАК је недавно издао лиценцу НИС-у којом се дозвољавају преговори о продаји руског уд‌јела са роком до 24. марта.

Нафта

