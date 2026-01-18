Сазван хитан састанак у Бриселу због најављених америчких царина

18.01.2026
08:06
Коментари:0
Амбасадори земаља ЕУ позвани су на хитан састанак у Брисел због најавља америчког предсједника Доналда Трампа да ће увести царине за осам европских земаља због питања Гренланда.
До састанка долази у тренутку док чланице ЕУ расправљају о заједничком одговору.
Тројица дипломата потврдила су за Ројтерс да ће састанак бити одржан данас
Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен упозорила је да би царине "поткопале трансатлантске односе и рискирале опасну силазну спиралу".
Она је навела да су територијални интегритет и суверенитет темељна начела међународног права, кључна за Европу и међународну заједницу у цјелини.
Фон дер Лајенова је истакла да ЕУ "стоји у пуној солидарности" са Данском и народом Гренланда, додајући да дијалог остаје кључан.
Она је додала да је ЕУ "предана надоградњи процеса започетог прошле седмице између Данске и Сједињених Држава.
- Европа ће остати уједињена, координисана и предана очувању свог суверенитета - написала је Фон дер Лајенова на Иксу.
Најновије
Најчитаније
11
48
11
43
11
39
11
24
11
12
Тренутно на програму