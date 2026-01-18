Logo
Large banner

Сазван хитан састанак у Бриселу због најављених америчких царина

18.01.2026

08:06

Коментари:

0
Сазван хитан састанак у Бриселу због најављених америчких царина
Фото: АТВ

Амбасадори земаља ЕУ позвани су на хитан састанак у Брисел због најавља америчког предсједника Доналда Трампа да ће увести царине за осам европских земаља због питања Гренланда.

До састанка долази у тренутку док чланице ЕУ расправљају о заједничком одговору.

Тројица дипломата потврдила су за Ројтерс да ће састанак бити одржан данас

Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен упозорила је да би царине "поткопале трансатлантске односе и рискирале опасну силазну спиралу".

Она је навела да су територијални интегритет и суверенитет темељна начела међународног права, кључна за Европу и међународну заједницу у цјелини.

Фон дер Лајенова је истакла да ЕУ "стоји у пуној солидарности" са Данском и народом Гренланда, додајући да дијалог остаје кључан.

Она је додала да је ЕУ "предана надоградњи процеса започетог прошле седмице између Данске и Сједињених Држава.

- Европа ће остати уједињена, координисана и предана очувању свог суверенитета - написала је Фон дер Лајенова на Иксу.

Подијели:

Таг:

Брисел

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трамп: Окончати владавину Хамнеија

Свијет

Трамп: Окончати владавину Хамнеија

15 ч

0
Звали грађане на бесплатну бербу мандарина, нико се није појавио

Свијет

Звали грађане на бесплатну бербу мандарина, нико се није појавио

15 ч

0
Лавров открио шта му помаже у раду

Свијет

Лавров открио шта му помаже у раду

16 ч

0
Двије лавине однијеле пет живота, више тешко повријеђених

Свијет

Двије лавине однијеле пет живота, више тешко повријеђених

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

48

Минић: Позитиван замах Владе Српске неће бити прекинут вјештачким кризама

11

43

Кецмановић у сузама, открио тужне вијести

11

39

Учестали проблеми: Отежане испоруке воде за пиће у приградским насељима

11

24

Посланици НСРС усвојили оставку Саве Минића

11

12

Пронађено тијело једне жртве пада авиона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner