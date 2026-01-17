Logo
Лавров открио шта му помаже у раду

Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Министар иностраних послова Руске Федерације Сергеј Лавров признао је да му смисао за хумор помаже у захтјевном послу.

Лавров је то рекао одговарајући на питање деветогодишње Викторије којој је послије годишње конференције руског предсједника Владимира Путина организована новинарска пракса у програму "Москва.Кремљ.Путин", пренијела је ТВ "Русија један".

Д‌јевојчицу је занимало да ли Лаврову у послу помаже смисао за хумор.

"Мени сигурно помаже, како је осталима - не знам", рекао је Лавров.

Виктор Орбан и Доналд Трамп

БиХ

"Побједа Орбана и Трампа значиће крај политике туторства над БиХ"

Деветогодишња Викторија је током годишње конференције замолила Путина да не одлази са функције и да дочека док она заврши школу и факултет да би умјесто новинара Павела Зарубина, који ће отићи у пензију, могла да прати Путинов рад.

Путин је тада предложио Викторији да сада обави праксу у Зарубиновом програму умјесто да чека његов одлазак како би касније с лакоћом уписала факултет за журналистику.

Годишња конференција руског предсједника одржана је 19. децембра прошле године и трајала је око 4,5 сата.

