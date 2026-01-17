Лавров открио шта му помаже у раду

Извор:
17.01.2026
19:38
Коментари:0
Министар иностраних послова Руске Федерације Сергеј Лавров признао је да му смисао за хумор помаже у захтјевном послу.
Лавров је то рекао одговарајући на питање деветогодишње Викторије којој је послије годишње конференције руског предсједника Владимира Путина организована новинарска пракса у програму "Москва.Кремљ.Путин", пренијела је ТВ "Русија један".
Дјевојчицу је занимало да ли Лаврову у послу помаже смисао за хумор.
"Мени сигурно помаже, како је осталима - не знам", рекао је Лавров.
Деветогодишња Викторија је током годишње конференције замолила Путина да не одлази са функције и да дочека док она заврши школу и факултет да би умјесто новинара Павела Зарубина, који ће отићи у пензију, могла да прати Путинов рад.
Путин је тада предложио Викторији да сада обави праксу у Зарубиновом програму умјесто да чека његов одлазак како би касније с лакоћом уписала факултет за журналистику.
Годишња конференција руског предсједника одржана је 19. децембра прошле године и трајала је око 4,5 сата.
