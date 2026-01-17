Logo
Русија проширује своју флоту шестом нуклеарном јуришном подморницом

Sputnjik

17.01.2026

Руска морнарица ће 2027. године добити нуклеарну подморницу "Уљановск", након што буду завршена сва испитивања, саопштио је губернатор Уљановске области Алексеј Руски.

У поруци објављеној на свом Телеграм каналу, Руски је навео да се ракетна подморничка крстарица припрема за поринуће и да ће бити примљена у састав Руске морнарице чим посада оконча процес обуке.

Према ријечима губернатора, који је одржао радни састанак са командантом 11. дивизије нуклеарних подморница Сјеверне флоте, капетаном првог ранга Андрејем Јарчиковим, као и са замјеником команданта дивизије, капетаном другог ранга Максимом Кимом, тренутно се изводе радови на броду "Уљановск".

Саво Минић

Република Српска

Минић: Нови министри ће донијети нову енергију, чека нас много посла

Пловило ће бити опремљено "најсавременијим врстама наоружања" и постаће дио борбеног састава Сјеверне флоте.

Руски је додао да ће Уљановска област преузети кумство над подморницом и да ће "бити пружена неопходна подршка" новом пловилу.

"Уљановск" ће бити шеста подморница у серији вишенаменских нуклеарних подморница пројекта "Јасен-М".

Према руској поморској доктрини, подморнице овог пројекта, које се граде у великој серији, у будућности ће постати главне вишенаменске нуклеарне подморнице земље, саопштено је из бродоградилишта "Севмаш", задуженог за изградњу ових подморничких крстарица.

(Спутник)

