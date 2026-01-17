Русија проширује своју флоту шестом нуклеарном јуришном подморницом

Извор:
Руска морнарица ће 2027. године добити нуклеарну подморницу "Уљановск", након што буду завршена сва испитивања, саопштио је губернатор Уљановске области Алексеј Руски.
У поруци објављеној на свом Телеграм каналу, Руски је навео да се ракетна подморничка крстарица припрема за поринуће и да ће бити примљена у састав Руске морнарице чим посада оконча процес обуке.
Према ријечима губернатора, који је одржао радни састанак са командантом 11. дивизије нуклеарних подморница Сјеверне флоте, капетаном првог ранга Андрејем Јарчиковим, као и са замјеником команданта дивизије, капетаном другог ранга Максимом Кимом, тренутно се изводе радови на броду "Уљановск".
Пловило ће бити опремљено "најсавременијим врстама наоружања" и постаће дио борбеног састава Сјеверне флоте.
Руски је додао да ће Уљановска област преузети кумство над подморницом и да ће "бити пружена неопходна подршка" новом пловилу.
"Уљановск" ће бити шеста подморница у серији вишенаменских нуклеарних подморница пројекта "Јасен-М".
Према руској поморској доктрини, подморнице овог пројекта, које се граде у великој серији, у будућности ће постати главне вишенаменске нуклеарне подморнице земље, саопштено је из бродоградилишта "Севмаш", задуженог за изградњу ових подморничких крстарица.
