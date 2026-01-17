У више градова одржани протести у знак подршке Гренланду

Извор:
СРНА
17.01.2026
16:17
Коментари:0
У Копенхагену је данас одржан протест више хиљада људи против планова америчког предсједника Доналда Трампа да преузме контролу над Гренландом, који је данска аутономна територија.
Учесници протеста, који су се окупили на Тргу градске куће, прије него што су кренули ка америчкој Амбасади, скандирали су "Гренланд није на продају", а неки су држали транспаренте са слоганима попут "Даље руке од Гренланда" и црвено-бијеле заставе Гренланда, преноси Ројтерс.
"Демонстрирамо против америчких изјава и амбиција да се анектира Гренланд. Захтијевамо поштовање Данске и права Гренланда на самоопредјељење. Надамо се да можемо показати да нас има много који подржавамо Гренланд", саопштило је Удружење Инуита.
Протесте су организовале гренландске групе за људска права и невладине организације.
Сцена
Пјевач испричао како је протекла његова прва брачна ноћ, па изјавом све насмијао до суза
"Веома сам захвална на огромној подршци коју ми Гренланђани добијамо. Такође шаљемо поруку свијету да се сви морате пробудити. Гренланд и Гренланђани су нехотице постали фронт у борби за демократију и људска права", рекла је на протесту у Копенхагену предсједник организације за Гренланђане у Данској Џули Радемахер.
Протести су одржани и у другим мјестима широм Данске, а на Гренланду су најављени за 17.00 часова по средњоевропском времену.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је Гренланд од виталног значаја за безбједност САД због свог стратешког положаја и великих залиха минерала, те да не искључује употребу силе да би га преузео.
Више европских земаља послало је протекле седмице своје војно особље на Гренланд, на захтјев Данске.
Сцена
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
14
17
05
17
00
16
55
16
51
Тренутно на програму