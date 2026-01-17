Трамп позвао Ердогана у Одбор за Газу

17.01.2026
Амерички предсједник Доналд Трамп позвао је турског предсједника Реџепа Тајипа Ердогана да постане члан такозваног Одбора за мир који треба да надгледа привремену управу Газом, саопштено је данас из Кабинет турског предсједника.
Бијела кућа објавила је раније имена неких чланова Одбора за мир, којем ће предсједавати Трамп, међу којима су амерички државни секретар Марко Рубио, Трампов специјални изасланик Стив Виткоф, бивши британски премијер Тони Блер и Трампов зет Џаред Кушнер, преноси Ројтерс.
Друго тијело је Извршни одбор Газе, који има 11 чланова и има задатак да подржи канцеларију високог представника УН за Газу Николаја Младенова и палестинско технократско тијело које ће привремено управљати Газом.
У овом одбору су турски министар спољних послова Хакан Фидан, специјални координатор УН за блискоисточни мировни процес Сигрид Каг, министар Уједињених Арапских Емирата за међународну сарадњу Рим ел Хашими и израелско-кипарски милијардер Јакир Габај.
