Пјевач испричао како је протекла његова прва брачна ноћ, па изјавом све насмијао до суза

17.01.2026
16:12
Коментари:0
Пјевач Стеван Анђелковић годинама је у складном браку са супругом Наташом, којој је изговорио судбоносно "да" 2018. године, док су претходно били 11 година у вези.
Иако ријетко говори о приватном животу, Стеван је једном приликом испричао детаље њихове прве брачне ноћи и насмијао све. Наиме, он је открио да им њена родбина покварила прву брачну ноћ.
"Кренуо сам да јој скидам хаљину, жељели смо да имамо прву брачну ноћ, али онда нам је њена родбина у пет ујутру позвонила на интерфон јер нису могли да нађу смјештај. Изашла је да им помогне, ја сам за то време заспао. Када је хтјела да уђе назад, није могла да ме пробуди и заједно са комшиницом је морала да обије врата, како би ушла у стан. Право лудило", испричао је својевремено пјевач.
Анђелковић и његова супруга борили су се за потомство, те су успјели захваљујући вантјелесној оплодњи да се остваре као родитељи, о чему је причао у емисији "Ceca show" на Блиц телевизији.
Сцена
Кајли Џенер поново на мети подсмијеха
"Да се надовежем, и супруга и ја смо добили дијете вантјелесном оплодњом. Први пут сада причам о томе, никада до сада нисам јавно причао о томе. То је у данашње вријеме постало нормално. Имам неке пријатеље и на западу, доста ријеђе се дешава да људи добију дијете природним путем", рекао је Стеван недавно.
Њихов судбински сусрет догодио се у једном локалу где је он наступао, а како каже, она га је испрва нервирала јер је била недоступна.
"Пјевао сам у једном клубу када сам је угледао. Међутим, она је мени била тотално антипатична. Нисам пожелео ништа да имам са њом. Била је доминантна, правила се важна, а у ствари све је то био неки одбрамбени механизам, штит. Питала ме је да отпјевам неку пјесму, ја сам рекао да је не знам. Толико ме је нервирала", рекао је Стева недавно за домаће медије, преноси Блиц.
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
14
17
05
17
00
16
55
16
51
Тренутно на програму