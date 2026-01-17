Logo
Large banner

Пјевач испричао како је протекла његова прва брачна ноћ, па изјавом све насмијао до суза

17.01.2026

16:12

Коментари:

0
Пјевач Стеван Анђелковић са супругом
Фото: Инстаграм

Пјевач Стеван Анђелковић годинама је у складном браку са супругом Наташом, којој је изговорио судбоносно "да" 2018. године, док су претходно били 11 година у вези.

Иако ријетко говори о приватном животу, Стеван је једном приликом испричао детаље њихове прве брачне ноћи и насмијао све. Наиме, он је открио да им њена родбина покварила прву брачну ноћ.

"Кренуо сам да јој скидам хаљину, жељели смо да имамо прву брачну ноћ, али онда нам је њена родбина у пет ујутру позвонила на интерфон јер нису могли да нађу смјештај. Изашла је да им помогне, ја сам за то време заспао. Када је хтјела да уђе назад, није могла да ме пробуди и заједно са комшиницом је морала да обије врата, како би ушла у стан. Право лудило", испричао је својевремено пјевач.

Вантјелесна оплодња

Анђелковић и његова супруга борили су се за потомство, те су успјели захваљујући вантјелесној оплодњи да се остваре као родитељи, о чему је причао у емисији "Ceca show" на Блиц телевизији.

Kajli Dzener

Сцена

Кајли Џенер поново на мети подсмијеха

"Да се надовежем, и супруга и ја смо добили дијете вантјелесном оплодњом. Први пут сада причам о томе, никада до сада нисам јавно причао о томе. То је у данашње вријеме постало нормално. Имам неке пријатеље и на западу, доста ријеђе се дешава да људи добију дијете природним путем", рекао је Стеван недавно.

Судбински сусрет

Њихов судбински сусрет догодио се у једном локалу где је он наступао, а како каже, она га је испрва нервирала јер је била недоступна.

"Пјевао сам у једном клубу када сам је угледао. Међутим, она је мени била тотално антипатична. Нисам пожелео ништа да имам са њом. Била је доминантна, правила се важна, а у ствари све је то био неки одбрамбени механизам, штит. Питала ме је да отпјевам неку пјесму, ја сам рекао да је не знам. Толико ме је нервирала", рекао је Стева недавно за домаће медије, преноси Блиц.

Подијели:

Таг:

pjevač

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кајли Џенер поново на мети подсмијеха

Сцена

Кајли Џенер поново на мети подсмијеха

2 ч

0
Америчка пјевачица се удала за свог пса: Жено, је ли све у реду с тобом?

Сцена

Америчка пјевачица се удала за свог пса: Жено, је ли све у реду с тобом?

2 ч

0
Истина о великом хиту Индире Радић: Да ли иза њега заиста стоји трагична љубавна прича?

Сцена

Истина о великом хиту Индире Радић: Да ли иза њега заиста стоји трагична љубавна прича?

3 ч

0
Матија

Сцена

Нови детаљи о смрти познатог фризера: Преминуо након лијечења зуба

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Минић саопштио ко су нови министри у Влади Српске

17

05

Тест личности који је залудио мреже: Изаберите једну фигуру

17

00

Пренос: Конференција за новинаре Владе Републике Српске

16

55

Орбан: Сједнице Савјета ЕУ све више личе на "ратне савјете"

16

51

Претукао познаника, па пријетио његовој жени да не зове полицију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner