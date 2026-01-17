Кајли Џенер поново на мети подсмијеха

17.01.2026
15:28
Ријалити звијезда Кајли Џенер опет је мета подсмијеха и критика на друштвеним мрежама након што је показала како на наговор свог шминкера потапа лицу у посуду са водом пуном леда, што служи као припрема за шминкање.
Кајли је снимила и видео поводом тога који је објавила на ТикТоку, а у опису је оставила кратку реченицу.
"Ствари које ме Аријел (шминкер) тјера да радим".
За тај поступак хлађења лица Кајли је користила специјалну посуду која се зове FaceTub, а има и отвор да дисање како бисте лице што дуже оставили под водом, наводи Супер жена.
Кајли је снимала цијели процес, па се видјело да јој није било свеједно, а ни пријатно и није могла да издржи довољно дуго, бар према ријечима њеног шминкера.
"Осјећај је био као смрзавање мозга, али по цијелом лицу", рекла је Кајли у једном тренутку.
Видео је убрзо постао виралан, као и све што уради Кајли, а неки су чак и одлучили да што прије купе такву посуду.
Они други су остављали негативне коментаре и сматрају како је "јако глупо дати 150 долара за тако нешто", преноси "ЦДМ".
@kyliejenner
The things Ariel makes me do ♬ original sound - Kylie Jenner
