Кајли Џенер поново на мети подсмијеха

17.01.2026

15:28

Ријалити звијезда Кајли Џенер опет је мета подсмијеха и критика на друштвеним мрежама након што је показала како на наговор свог шминкера потапа лицу у посуду са водом пуном леда, што служи као припрема за шминкање.

Кајли је снимила и видео поводом тога који је објавила на ТикТоку, а у опису је оставила кратку реченицу.

"Ствари које ме Аријел (шминкер) тјера да радим".

За тај поступак хлађења лица Кајли је користила специјалну посуду која се зове FaceTub, а има и отвор да дисање како бисте лице што дуже оставили под водом, наводи Супер жена.

Кајли је снимала цијели процес, па се вид‌јело да јој није било свеједно, а ни пријатно и није могла да издржи довољно дуго, бар према ријечима њеног шминкера.

По природи дискретни: Пет хороскопских знакова који су мајстори чувања тајни

"Осјећај је био као смрзавање мозга, али по цијелом лицу", рекла је Кајли у једном тренутку.

Видео је убрзо постао виралан, као и све што уради Кајли, а неки су чак и одлучили да што прије купе такву посуду.

Они други су остављали негативне коментаре и сматрају како је "јако глупо дати 150 долара за тако нешто", преноси "ЦДМ".

Kajli Džener

