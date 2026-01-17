Америчка пјевачица се удала за свог пса: Жено, је ли све у реду с тобом?

Извор:
Курир
17.01.2026
15:26
Коментари:0
Америчка пјевачица Џени Луис 50. рођендан прославила је на необичан начин - симболично се удала за свог пса Боби Раубарба, пасмине кокапу. Церемонија је одржана у суботу, 10. јануара, два дана након рођендана, а на њој су били њени пријатељи и чланови бенда.
Џени је на друштвеним мрежама објавила низ фотографија са прославе.
"Удала сам се за свог пса за свој 50. рођендан. Благослов!", написала је на платформи Екс уз неколико полароид фотографија снимљених у дворишту.
За ову прилику певачица је носила вјенчаницу, а на прослави су послужене двије вишеслојне торте у дугиним бојама. На њима су били натписи "ЈЛ50" и "У добро и у злу, пристајем!". На једној од фотографија Џени у једној руци држи црвено-ружичасти букет, а у другој поводац свог пса.
Међу званицима су били Морган Наглер, Дејв Шер и Алекс Гринвалд из бенда Фантом Планет, као и музичар Бен Гибард, који је на прослави и певао са њом.
О свом псу говорила је и у интервјуу за Ролинг Стоун 2023. године. Тада је открила да га је удомила у четрдесетим, у периоду када јој је било посебно тешко.
Занимљивости
По природи дискретни: Пет хороскопских знакова који су мајстори чувања тајни
"Била сам у јако тешкој ситуацији. Више од годину дана била сам изолована, потпуно сама у карантину, и морала сам да нађем нешто што ће ме натјерати да изађем из куће. Немам дјецу, али овај пас ми је промијенио перспективу - научио ме одговорности и бризи за друго биће, за нешто изван мене. То ми је била важна лекција. Звучи очигледно, знам, али ја тада стварно нисам имала појма. Маштала сам о томе да имам бијелог вука. Умјесто тога, завршила сам са кокапуом."
Њена објава изазвала је згражавање, док су јој многи писали да је њен потез "одвратан", други су јој честитали, а неки су се шалили на рачун брака са псом.
"Лоша вијест: пси кризу седме године добију готово одмах. Добра вијест: лако се лијечи чешкањем по стомаку", "Можда заборави годишњицу, али само му опростите", "Жено, је ли све у реду с тобом?"
i married my dog for my 50th birthday… — jenny lewis (@jennylewis) January 10, 2026
BLESS! pic.twitter.com/1gAosoDz7Y
(Курир)
Занимљивости
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Друштво
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
8 ч0
Најновије
Најчитаније
17
14
17
05
17
00
16
55
16
51
Тренутно на програму