Logo
Large banner

Америчка пјевачица се удала за свог пса: Жено, је ли све у реду с тобом?

Извор:

Курир

17.01.2026

15:26

Коментари:

0
Америчка пјевачица се удала за свог пса: Жено, је ли све у реду с тобом?
Фото: Printscreen/X/jenny lewis

Америчка пјевачица Џени Луис 50. рођендан прославила је на необичан начин - симболично се удала за свог пса Боби Раубарба, пасмине кокапу. Церемонија је одржана у суботу, 10. јануара, два дана након рођендана, а на њој су били њени пријатељи и чланови бенда.

Џени је на друштвеним мрежама објавила низ фотографија са прославе.

"Удала сам се за свог пса за свој 50. рођендан. Благослов!", написала је на платформи Екс уз неколико полароид фотографија снимљених у дворишту.

Прослава са пријатељима и бендом

За ову прилику певачица је носила вјенчаницу, а на прослави су послужене двије вишеслојне торте у дугиним бојама. На њима су били натписи "ЈЛ50" и "У добро и у злу, пристајем!". На једној од фотографија Џени у једној руци држи црвено-ружичасти букет, а у другој поводац свог пса.

Међу званицима су били Морган Наглер, Дејв Шер и Алекс Гринвалд из бенда Фантом Планет, као и музичар Бен Гибард, који је на прослави и певао са њом.

Прича о Бобију Раубарбу

О свом псу говорила је и у интервјуу за Ролинг Стоун 2023. године. Тада је открила да га је удомила у четрдесетим, у периоду када јој је било посебно тешко.

Horoskop

Занимљивости

По природи дискретни: Пет хороскопских знакова који су мајстори чувања тајни

"Била сам у јако тешкој ситуацији. Више од годину дана била сам изолована, потпуно сама у карантину, и морала сам да нађем нешто што ће ме натјерати да изађем из куће. Немам дјецу, али овај пас ми је промијенио перспективу - научио ме одговорности и бризи за друго биће, за нешто изван мене. То ми је била важна лекција. Звучи очигледно, знам, али ја тада стварно нисам имала појма. Маштала сам о томе да имам бијелог вука. Умјесто тога, завршила сам са кокапуом."

Њена објава изазвала је згражавање, док су јој многи писали да је њен потез "одвратан", други су јој честитали, а неки су се шалили на рачун брака са псом.

"Лоша вијест: пси кризу седме године добију готово одмах. Добра вијест: лако се лијечи чешкањем по стомаку", "Можда заборави годишњицу, али само му опростите", "Жено, је ли све у реду с тобом?"

(Курир)

Подијели:

Тагови:

Пјевачица

pas

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

По природи дискретни: Пет хороскопских знакова који су мајстори чувања тајни

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Скидао се пред дјецом и мајкама, ево какву је казну добио

2 ч

0
Дражен Павер

Регион

Дражен из ријеке извукао сома каквог сигурно нисте видјели

2 ч

0
Шта ограничава износ? Ево како да знате колика ће вам бити пензија

Друштво

Шта ограничава износ? Ево како да знате колика ће вам бити пензија

2 ч

0

Више из рубрике

Истина о великом хиту Индире Радић: Да ли иза њега заиста стоји трагична љубавна прича?

Сцена

Истина о великом хиту Индире Радић: Да ли иза њега заиста стоји трагична љубавна прича?

3 ч

0
Матија

Сцена

Нови детаљи о смрти познатог фризера: Преминуо након лијечења зуба

6 ч

0
Дечко Јоване Јеремић повезан са убијеним Живком Бакићем

Сцена

Дечко Јоване Јеремић повезан са убијеним Живком Бакићем

7 ч

0
Узнемирујуће: Теодору Џехверовић погодили чашом на наступу

Сцена

Узнемирујуће: Теодору Џехверовић погодили чашом на наступу

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Минић саопштио ко су нови министри у Влади Српске

17

05

Тест личности који је залудио мреже: Изаберите једну фигуру

17

00

Пренос: Конференција за новинаре Владе Републике Српске

16

55

Орбан: Сједнице Савјета ЕУ све више личе на "ратне савјете"

16

51

Претукао познаника, па пријетио његовој жени да не зове полицију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner