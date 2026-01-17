Шта ограничава износ? Ево како да знате колика ће вам бити пензија

17.01.2026
14:59
Коментари:0
Сваки будући пензионер у Србији најприје жели да зна колики ће му бити износ пензије и колико дуго ће моћи да је прима.
Као што поједини корисници могу остати без најнижег износа пензије, најчешће у тренутку када почну да остварују право на инострану пензију, тако је законом прописано и ограничење највишег износа пензијских примања. Наиме, уколико пензионер има лични коефицијент већи од 3,8, Закон о пензијском и инвалидском осигурању (ПИО) предвиђа ограничење према члану 78, према којем, после посљедњег усклађивања, максималан износ пензије не може бити већи од 286.368,57 динара за 45 година стажа.
Према посљедњим подацима из октобра, највишу пензију у Србији прима укупно 85 корисника. Од тог броја, 84 су из категорије запослених осигураника, док један корисник припада групи осигураника који су обављали самосталну дјелатност.
Пензионери са највишим примањима често постављају питање зашто би коначан износ њихове пензије био ограничен, имајући у виду да су током радног вијека уплаћивали доприносе на високе основице, остварили повољан општи бод и испунили пуни радни стаж.
Савјети
За пет година купила пет станова и плац: Открила како је успјела
У Фонду ПИО објашњавају да важећи закон јасно дефинише највиши износ пензије и да се то ограничење остварује кроз лични коефицијент, чија максимална вриједност може бити 3,8.
"Лични коефицијент се утврђује као однос обрачунског периода, који обухвата године, мјесеце и дане за које је утврђена зарада или основица на коју је плаћен допринос, и укупног годишњег коефицијента. Укупни годишњи коефицијент представља збир свих годишњих коефицијената утврђених за сваку годину посебно у обрачунском периоду. Годишњи коефицијент се одређује за једну календарску годину тако што се остварена зарада или основица на коју је плаћен допринос упоређује са просјечном годишњом зарадом на нивоу Републике", наводи „Политика“.
У случају да осигураник има лични коефицијент виши од 3,8, примјењује се законско ограничење из члана 78 Закона о ПИО. Тако ограничени лични коефицијент множи се са укупно утврђеним пензијским стажом, при чему се признаје највише 45 година стажа. Добијени производ представља лични бод, на основу којег се пензија обрачунава као производ личног и општег бода, појашњавају у Фонду ПИО, преноси Биз портал.
Свијет
Расте граница: Велике промјене у удовичкој пензији
Ограничење највишег износа пензије није новина уведена само важећим Законом о ПИО. Слична рјешења постојала су и у ранијим прописима о пензијском и инвалидском осигурању, када се износ пензије утврђивао на основу десетогодишњег пензијског основа, односно зарада или основица осигурања из десет најповољнијих година рада.
Најновије
Најчитаније
17
14
17
05
17
00
16
55
16
51
Тренутно на програму