Ако сутра буде исто вријеме као данас, не слиједи нам добра година

17.01.2026
Српска православна црква и њени вјерници 18. јануара обиљежавају зимски Крстовдан, значајан црквени празник који претходи Богојављењу и има посебно мјесто у православном календару.
Зимски Крстовдан посвећен је успомени на прве хришћане и уједно означава почетак строжег поста, првог већег након Божића, када је претходно било дозвољено разрешење на мрсну храну. Зимски Крстовдан је нераскидиво повезан са Богојављењем, празником Христовог крштења на ријеци Јордан, као и са Светим Јованом Крститељем.
На Крстовдан се пости строго, а у храмовима се служи литургија Светог Јована Златоустог. Посебно мјесто у обиљежавању празника има велико освећење воде, познато као крстовданска водица.
Освећена вода се након богослужења дијели вјерницима, који је носе у своје домове и чувају током цијеле године. У народу постоји вјеровање да ова вода има благотворно дејство за душу и тијело и користи се у посебним приликама, попут болести или важних породичних догађаја.
Зимски Крстовдан прати и низ народних обичаја. У многим крајевима сматра се да је то дан када се "укрштају вјетрови", па се пажљиво посматра правац из ког дува вјетар, јер се вјерује да он наговјештава доминантне временске прилике у години која долази.
Уобичајено је и темељно чишћење куће и прање веша, што симболизује духовно и тјелесно прочишћење, али и припрему дома за здравље и благостање. Пост на овај дан има и васпитну улогу, а у народу се често наводи изрека: "Ко се крстом крсти, тај Крстовдан пости".
Према народном предању, људи рођени на Крстовдан носе посебну симболику Часног крста. Сматра се да су због тога пред Богом додатно обавезани да воде исправан и одговоран живот.
Историјски записи биљеже да су се некада на овај дан јели остаци посних јела припреманих за Бадње вече, попут пасуља, док су се пихтије, иако често спремљене, најчешће остављале за Богојављење.
Народна вјеровања Крстовдан повезују и са прогнозирањем године која слиједи:
-облачан дан наговјештава зиму богату снегом
-суво и ведро вријеме указује на сушну годину
-ако ласте још нису одлетјеле, зима неће бити оштра
-тиха киша најављује благу зиму
-грмљавина се сматра знаком родне и плодне године
Зимски Крстовдан тако обједињује црквену традицију, строги пост и богато народно насљеђе, подсјећајући вјернике на значај вјере, дисциплине и духовне припреме за велики празник Богојављење.
