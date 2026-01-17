Logo
Двије лавине однијеле пет живота, више тешко повријеђених

Извор:

СРНА

17.01.2026

19:27

Двије лавине однијеле пет живота, више тешко повријеђених

Петоро људи је погинуло, а троје је тешко повријеђено у двије лавине у Аустрији, саопштено је Салцбуршке горске службе спашавања.

Седмеро људи затрпано је лавином у послијеподневним часовима на врху Винстеркопа, високом 2.150 метара, у савезној покрајини Салцбург.

Вељко Брајић

Градови и општине

Комеморација поводом смрти пуковника Вељка Брајића

Из Горске службе наводе да су четири члана скијашке групе пронађена мртва, док су остали тешко повријеђени.

Раније данас једна жена је погинула у лавини у подручју Бад Хофгаштајна.

lavine

Аустрија

