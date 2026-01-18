Нови језиви детаљи смрти Милице Асановић

Извор:
Курир
18.01.2026
15:31
Коментари:0
Милица Асановић (25) која је послије седмодневне потраге пронађена мртва поред ауто-пута Ниш - Лесковац, смрзла се стојећи уз ограду пута и покушавајући да дозове помоћ, тврде мјештани Балајанца, села код Мерошине из ког је слабовида дјевојка нестала!
Да подсјетимо, несрећној Милици, која је имала потешкоће у развоју, траг се изгубио 9. јануара када је од комшије Славољуба Тодоровића кренула ка својој кући, али је због проблема са видом залутала.
Више од 200 полицајаца, ловци и мештани трагали су за дјевојком све до 16. јануара када је њено тијело пронађено уз ограду ауто-пута.
Србија
Откривене тоне меса које није безбједно за употребу: Ухапшена једна особа
"Милица није нађена на земљи, већ наслоњена на ограду и мјештани сумњају да се она смрзла стојећи и покушавајући да дозове помоћ. Дјевојка је, како се сумња, залутала на значајно мање фреквентан пут, преко њива дошла до ограде, чула кола и покушала да дозове некога", наводи извор најновије теорије о смрти Асановићеве:
"Ограда ју је спријечила да прође даље и она се вјероватно смрзла. Ето, доживјела је стравичну смрт", закључује.
Како је реконструкција кретања показала, она је 9. јануара кренула од комшије Славољуба Тодоровића из блатњаве, али и снијегом завејане улице. У рукама је имала завежљај кафе и шећера, али и запаковану рибу коју је претходно јела. Све то је требало да однесе кући. Како је изашла из тог сокака, умјесто десно она је кренула лијево и упутила се правцем који је све више удаљавао од куће.
БиХ
Ваздух највише загађен у овим градовима: Озбиљна пријетња по здравље
"Она је кренула на путем који води у село Батушинац. То је супротно од мјеста гдје јој се налази кућа. Ишла је и стигла до подвожњака гдје је виђена посљедњи пут. Онда је наставила да хода, наишла на раскрсницу гдје асфалтни пут према Батушинцу скреће у лијево и она није ту скренула по асфалту него је наставила право. А право се налази стари, али баш стари пут који је паралелан са ауто-путем", прича Ивица Петковић предсједник Мјесне заједнице Балајинац који је трагао за Милицом и додао да је мистерија како је прешла више од 5 километара:
"Тај пут је дијелом од макадама, а дијелом асфалтиран. Она је наставила право, односно тим путем и ходала, ходала колико су је ноге носиле. Претпоставља се да се уморила па је од возача на ауто-путу хтјела да затражи помоћ. Ето, само да је скренула лијево према Батушинцу неко би јој сигурно помогао", испричао је Петковић за "Курир".
Милица је, након нестанка, виђена од стране двије жене које су испричале да су је среле на путу и да им је тражила воду.
Свијет
Затрпао је снијег: Жена погинула пред очима супруга
"Међутим, она их није питала гдје се налази, ни да јој помогну. Истрага је утврдила и да су шећер и кафа које је понијела од Тодоровића нађени на 100 метара од куће", наводи извор.
Друштво
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Србија
1 ч0
Србија
2 ч0
Србија
8 ч1
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
58
16
56
16
55
16
45
16
42
Тренутно на програму