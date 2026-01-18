Logo
Нови језиви детаљи смрти Милице Асановић

Извор:

Курир

18.01.2026

15:31

Коментари:

0
Милица Асановић (25) која је послије седмодневне потраге пронађена мртва поред ауто-пута Ниш - Лесковац, смрзла се стојећи уз ограду пута и покушавајући да дозове помоћ, тврде мјештани Балајанца, села код Мерошине из ког је слабовида дјевојка нестала!

Да подсјетимо, несрећној Милици, која је имала потешкоће у развоју, траг се изгубио 9. јануара када је од комшије Славољуба Тодоровића кренула ка својој кући, али је због проблема са видом залутала.

Више од 200 полицајаца, ловци и мештани трагали су за дјевојком све до 16. јануара када је њено тијело пронађено уз ограду ауто-пута.

MESO-250925

Србија

Откривене тоне меса које није безбједно за употребу: Ухапшена једна особа

"Милица није нађена на земљи, већ наслоњена на ограду и мјештани сумњају да се она смрзла стојећи и покушавајући да дозове помоћ. Дјевојка је, како се сумња, залутала на значајно мање фреквентан пут, преко њива дошла до ограде, чула кола и покушала да дозове некога", наводи извор најновије теорије о смрти Асановићеве:

"Ограда ју је спријечила да прође даље и она се вјероватно смрзла. Ето, доживјела је стравичну смрт", закључује.

Како је реконструкција кретања показала, она је 9. јануара кренула од комшије Славољуба Тодоровића из блатњаве, али и снијегом завејане улице. У рукама је имала завежљај кафе и шећера, али и запаковану рибу коју је претходно јела. Све то је требало да однесе кући. Како је изашла из тог сокака, умјесто десно она је кренула лијево и упутила се правцем који је све више удаљавао од куће.

Сарајево-магла-смог-04092025

БиХ

Ваздух највише загађен у овим градовима: Озбиљна пријетња по здравље

"Она је кренула на путем који води у село Батушинац. То је супротно од мјеста гдје јој се налази кућа. Ишла је и стигла до подвожњака гдје је виђена посљедњи пут. Онда је наставила да хода, наишла на раскрсницу гдје асфалтни пут према Батушинцу скреће у лијево и она није ту скренула по асфалту него је наставила право. А право се налази стари, али баш стари пут који је паралелан са ауто-путем", прича Ивица Петковић предсједник Мјесне заједнице Балајинац који је трагао за Милицом и додао да је мистерија како је прешла више од 5 километара:

"Тај пут је дијелом од макадама, а дијелом асфалтиран. Она је наставила право, односно тим путем и ходала, ходала колико су је ноге носиле. Претпоставља се да се уморила па је од возача на ауто-путу хтјела да затражи помоћ. Ето, само да је скренула лијево према Батушинцу неко би јој сигурно помогао", испричао је Петковић за "Курир".

Срела двије жене и тражила им воду

Милица је, након нестанка, виђена од стране двије жене које су испричале да су је среле на путу и да им је тражила воду.

skijanje pixabay скијање

Свијет

Затрпао је снијег: Жена погинула пред очима супруга

"Међутим, она их није питала гдје се налази, ни да јој помогну. Истрага је утврдила и да су шећер и кафа које је понијела од Тодоровића нађени на 100 метара од куће", наводи извор.

