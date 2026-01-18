Logo
Откривене тоне меса које није безбједно за употребу: Ухапшена једна особа

РТС

РТС

18.01.2026

15:29

Откривене тоне меса које није безбједно за употребу: Ухапшена једна особа
Фото: АТВ

Припадници МУП-а у Сомбору, у сарадњи са Управом криминалистичке полиције, Службом за сузбијање криминала, а по налогу Основног јавног тужилаштва у Сомбору, ухапсили су Н. П. (22), одговорно лице Привредног друштва "Месокомерц“ из околине овог града, због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела производња и стављање у промет шкодљивих производа и недозвољена трговина.

Полицијски службеници су, претресом стана и других просторија које је осумњичени користио, затекли нерегистрован објекат за прераду меса и производњу месних прерађевина, у којем је пронађено око 7,8 тона меса и месних производа без потребне документације, доказа о поријеклу и обавезног прегледа надлежног органа.

Сарајево-магла-смог-04092025

БиХ

Ваздух највише загађен у овим градовима: Озбиљна пријетња по здравље

Претходно је, у продајном објекту овог привредног друштва, током инспекцијског надзора, Републичка ветеринарска инспекција открила око 400 килограма меса и месних производа, такође без потребне документације, саопштио је МУП.

Пронађено месо и месни производи, укупне тежине око 8,2 тоне, проглашени су од стране надлежне инспекције небезбједним за употребу, јер представљају потенцијални ризик по здравље људи.

Одузети су и биће уништени у складу са важећим прописима, додаје се у саопштењу.

skijanje pixabay скијање

Свијет

Затрпао је снијег: Жена погинула пред очима супруга

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.

Тагови:

Sombor

месо

хапшење

