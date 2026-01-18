Откривене тоне меса које није безбједно за употребу: Ухапшена једна особа

Извор:
Припадници МУП-а у Сомбору, у сарадњи са Управом криминалистичке полиције, Службом за сузбијање криминала, а по налогу Основног јавног тужилаштва у Сомбору, ухапсили су Н. П. (22), одговорно лице Привредног друштва "Месокомерц“ из околине овог града, због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела производња и стављање у промет шкодљивих производа и недозвољена трговина.
Полицијски службеници су, претресом стана и других просторија које је осумњичени користио, затекли нерегистрован објекат за прераду меса и производњу месних прерађевина, у којем је пронађено око 7,8 тона меса и месних производа без потребне документације, доказа о поријеклу и обавезног прегледа надлежног органа.
Претходно је, у продајном објекту овог привредног друштва, током инспекцијског надзора, Републичка ветеринарска инспекција открила око 400 килограма меса и месних производа, такође без потребне документације, саопштио је МУП.
Пронађено месо и месни производи, укупне тежине око 8,2 тоне, проглашени су од стране надлежне инспекције небезбједним за употребу, јер представљају потенцијални ризик по здравље људи.
Одузети су и биће уништени у складу са важећим прописима, додаје се у саопштењу.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
