Logo
Large banner

Пакистанац ухапшен због кријумчарења миграната: Покушао их спровести у БиХ

Извор:

АТВ

18.01.2026

16:09

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Црногорска полиција ухапсила је држављанина Пакистана осумњиченог за кријумчарење шест особа из Индије, Бангладеша, Египта и Сирије, међу којима су и троје малољетника.

"У оквиру вишемјесечних активности усмјерених на мапирање рута кретања миграната и откривање кријумчара, полиција је у граничном појасу у мјесту Кљаковица уочила и контролисана седам страних држављана", саопштено је из црногорске Управе полиције.

Убијени и убица

Свијет

Убијеног предсједника општине жена варала с другом

Након криминалистичке обраде, утврђено је да је осумњичени Пакистанац групу миграната сачекао на територији Подгорице са намјером да их, избјегавајући полицијске контроле и званичне граничне прелазе, спроведе до БиХ, са крајњим циљем доласка у Италију.

Овај Пакистанац је 1. јануара затечен приликом незаконитог уласка из БиХ у Црну Гору.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Ови људи су прави срећници: У наредних неколико дана стиже им велики новчани добитак

Након саслушања у Основм државном тужилаштву у Никшићу, Пакистанцу је одређено задржавање до 72 сата.

Подијели:

Тагови:

хапшење

Црна Гора

krijumčarenje migranata

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ни јагњетина, ни прасетина: На славским трпезама све чешће једна врста меса

Друштво

Ни јагњетина, ни прасетина: На славским трпезама све чешће једна врста меса

1 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић представио програм рада: Економска трансформација, подршка привреди...

1 ч

0
Преминуо генерал Марко Лугоња

Република Српска

Преминуо генерал Марко Лугоња

1 ч

0
Инцидент у центру града: Пијан и дрогиран уништавао аутомобиле, па покосио и једног мушкарца

Хроника

Инцидент у центру града: Пијан и дрогиран уништавао аутомобиле, па покосио и једног мушкарца

1 ч

0

Више из рубрике

Томпсон поново промовише усташтво, Хрватска власт ћути

Регион

Томпсон поново промовише усташтво, Хрватска власт ћути

3 ч

5
Мјештани Зете опет блокирали путеве ка Цетињу и Бару

Регион

Мјештани Зете опет блокирали путеве ка Цетињу и Бару

1 д

0
Син изударао мајку по глави у дворишту куће, па дивљао по кафићу

Регион

Син изударао мајку по глави у дворишту куће, па дивљао по кафићу

1 д

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Скидао се пред дјецом и мајкама, ево какву је казну добио

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Цвијановић: Институције стабилне, подржавам избор нове Владе

16

55

Намирнице које природно лијече несаницу: Уврстите их у исхрану

16

45

Митрополит Јоаникије: Крштење Христово да обнови наше заједништво, братску љубав и слогу

16

42

Сијарто: Трамп позвао Орбана у Одбор за мир за појас Газе

16

41

Прочитајте биографије свих министара у новој Влади

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner