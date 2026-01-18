Пакистанац ухапшен због кријумчарења миграната: Покушао их спровести у БиХ

Извор:
АТВ
18.01.2026
16:09
Коментари:0
Црногорска полиција ухапсила је држављанина Пакистана осумњиченог за кријумчарење шест особа из Индије, Бангладеша, Египта и Сирије, међу којима су и троје малољетника.
"У оквиру вишемјесечних активности усмјерених на мапирање рута кретања миграната и откривање кријумчара, полиција је у граничном појасу у мјесту Кљаковица уочила и контролисана седам страних држављана", саопштено је из црногорске Управе полиције.
Свијет
Убијеног предсједника општине жена варала с другом
Након криминалистичке обраде, утврђено је да је осумњичени Пакистанац групу миграната сачекао на територији Подгорице са намјером да их, избјегавајући полицијске контроле и званичне граничне прелазе, спроведе до БиХ, са крајњим циљем доласка у Италију.
Овај Пакистанац је 1. јануара затечен приликом незаконитог уласка из БиХ у Црну Гору.
Занимљивости
Ови људи су прави срећници: У наредних неколико дана стиже им велики новчани добитак
Након саслушања у Основм државном тужилаштву у Никшићу, Пакистанцу је одређено задржавање до 72 сата.
Друштво
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
16
56
16
55
16
45
16
42
16
41
Тренутно на програму