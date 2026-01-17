Logo
Син изударао мајку по глави у дворишту куће, па дивљао по кафићу

Извор:

Јутарњи.хр

17.01.2026

16:26

Син изударао мајку по глави у дворишту куће, па дивљао по кафићу
Фото: Pixabay

У тешком стању касно синоћ возилом Хитне помоћи примљена је 65-годишња жена након што ју је њен 33-годишњи син брутално напао у породичној кући на подручју Светог Ивана Зелине у Хрватској.

Полиција је око 21 час примила дојаву о нереду, да мушкарац прави хаос у једном локалном кафићу и да својим понашањем у растројеном стању узнемирава остале госте локала.

Убрзо су на мјесто догађаја стигли полицајци, који су над видно растројеним мушкарцем употребили средства принуде и превезли га на указивање љекарске помоћи у одговарајућу здравствену установу.

Током тог поступања полиција је открила ужас који је починио у сопственом дому пола сата раније. Обављеним проверама и предузетим хитним мјерама и радњама утврдили су да је 33-годишњак око 20.30 часова у кући физички напао 65-годишњу чланицу своје породице.

Потом ју је у дворишту куће ударио по глави тупим предметом — саопштили су из ПУ загребачке, додајући да је тешко повријеђеној жени љекарска помоћ указана у КБ Дубрава.

Осумњичени ће, када буде отпуштен из здравствене установе, бити ухапшен и над њим ће бити спроведена криминалистичка истрага ради утврђивања свих околности догађаја. Загребачка полиција случај тренутно води као покушај тешког убиства, преноси Јутарњи.хр.

